Неприємність, у якій насправді є частка позитиву: якщо ви засмутилися цим питанням, значить, куля або осколок пошкодили машину, але не зачепили вас. Ну а метал та пластик можна полагодити. Про це ми і поговоримо.

Велика частка пошкоджень, які отримують цивільні автомобілі під час війни – пробоїни від осколків снарядів, ракет та мінометних мін. Отвори від куль з легкої стрілецької зброї зрідка теж трапляються. Але з точки зору автосервісу принципова різниця між цими пошкодженнями є лише в окремих випадках – і тільки в них ми будемо розділяти два види отворів.

Бокове скло як правило буває загартоване і при ударі розлітається на дрібні шматочки. Тут воно втрималося завдяки тонувальній плівці

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Двері. Оскільки у більшості сучасних машин саме двері займають більшість площі боковин, дуже часто вони і отримують пробоїни. Між тим, саме у дверях є багата начинка, пошкодження якої може мати наслідки: електрообладнання, акустика механізми замків та склопідйомників. Якщо проводка не пошкоджена і не сталося короткого замикання, зовнішній отвір можна просто щільно та надійно заклеїти скотчем – щоб всередину не потрапила волога і не викликала корозію арматури та електрики. Для усунення пробоїн потрібен буде добрий рихтувальник, а після нього – маляр, який пофарбує зовнішню панель дверей.

Чим більше пробоїн, тим менше ймовірність, що машина залишиться на ходу. Хоча у районі силового агрегату цього Polo серйозних уражень не видно.

Скло. В автомобілі є два типи скла: загартоване та триплекс. У першому отвори утворюються не завжди, бо воно від удару розсипається на дрібні фрагменти. Але якщо загартоване вікно таки втрималося на своєму місці, це може бути не надовго – така вже його властивість, навіть якщо скло вкрито тонувальною плівкою.

Лобове скло. Триплекс – з нього обов’язково роблять лобове скло – після отримання пробоїн найчастіше залишається на місці, так що в принципі за великої потреби машину можна експлуатувати. Особливо якщо вдасться знайти той самий чудодійний засіб – скотч та заклеїти ним отриману “вентиляцію”. При цьому майте на увазі, що їзда по великих нерівностях може призвести до подальшого руйнування скла, адже воно вклеєне у свій проріз та працює у силовій структурі кузова.

Втративши під обстрілом як мінімум три вікна у салоні, ця машина успішно проїхала кількасот кілометрів.

Крила. За крилом може ховатися двигун, і це головна проблема. А дірка у самому крилі ні на що не впливає, крім естетики. Виправляти її так само непросто, як і пробоїну у дверях та інших деталях з тонкого металу.

Дах та багажник. Нештатний отвір у даху або кришці багажника бажано швиденько заклеїти скотчем – щоб волога, яка потрапить у внутрішні об’єми, не спровокувала там корозію та плісняву (це стосується в першу ергу простору між металом даху і оббивкою стелі).

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Колесо. Шину, пробиту осколком або кулею, майже обов’язково доведеться викинути. Хоча якщо це питання життя або смерті, можна потроху продовжити рух на пробитій шині – на рівній дорозі близько кілометру вона точно протримається. Якщо пробоїна є на металевому диску колеса, може знадобитися ремонт гальм або вузлів ходової частини, які розташовані безпосередньо за колесом. До речі, при пошкодженні шини вони теж можуть постраждати.

Вибухова хвиля, хоч і завдає зовні більш вражаючих ушкоджень, насправді не така підступна, як кулі або осколки: до життєво важливих агрегатів вона дістає не так часто

Силовий агрегат. Під капотом кулями та осколками може бути пробитий власне двигун та навісне обладнання. Якщо сталося перше, потрібен серйозний ремонт в умовах СТО (а то й заміна мотора), якщо друге, можна обійтися більш скромними роботами.

Паливний бак. На щастя, потрапляння кулі або осколка у паливний бак зовсім необов’язково призводить до займання; хоча витікання палива в жодному разі не уникнути. Але якщо отвір саме від кулі, велика ймовірність, що він буде правильної круглої форми. І тоді для збереження дорогоцінного палива пробоїну можна банально заткнути дерев’яним чопиком – наприклад, уламком гілки з найближчого дерева. Звісно, якщо вдасться дістатися до місця пошкодження. Тріщину або геть невелику пробоїну можна замазати… милом – воно не розчиняється бензином.

За такої щільності осколків мало надії на те, що в цій машині залишилися неушкодженими важливі системи, наприклад, електрообладнання

Рекомендація “Авто 24”

Зважаючи на потужність сучасних боєприпасів та, даруйте, багатоплановість їхньої дії, радимо в будь-якому випадку за першої змоги показати пошкоджений автомобіль врешті професіональним cервісменам. Адже навіть якщо сьогодні на простреленій машині все працює добре, завтра пошкодження може дати “ускладнення” – наприклад, остаточно розвалиться надірваний дріт у перебитому джгуті проводки або доламається тяга дверного замка, надрубана осколком. А назріваючу несправність усунути простіше (дешевше), аніж ту, що вже сталася.

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