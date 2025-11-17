Пьяный водитель фуры решил поспать прямо посреди дороги

Эту неприятность увидели другие водители. Первый очевидец на место происшествия подъехал через мгновение после того, как магистральный тягач сполз в кювет, а фура замерла поперек дороги. Именно так описывает событие норвежский журнал vg.no.

Сначала по рации на волне дальнобойщиков очевидец пытался связаться с водителем Volvo FH12 с белым полуприцепом-рефрижератором. Однако из этого ничего не вышло.

Достучаться не удалось

Когда через какую-то минуту другу подоспели водители других автомобилей, то решили достучаться до водителя проблемного грузовика.

"Мы думали, что ему плохо, но когда мы постучали в дверь, то увидели, что он спит. Я уже 35 лет управляю грузовиками в Норвегии, и никогда не видел ничего подобного", – рассказывает VG мужчина, который пожелал остаться анонимным.

Дальнобойщики обратились в полицию. В местном отделении зарегистрировала заявку и сразу же выслали на место происшествие патрульный экипаж.

Именно здесь воскресным утром 16 ноября закончилось путешествие и, вероятно, карьера водителя. Фото: Google Maps

Прерванный сон с тяжелым пробуждением

Патруль, прибывший на место происшествия, был вынужден принять меры. С определенными трудностями и настоянием офицеры все-таки добудились водителя, который "остановился для отдыха".

"Мы разбудили водителя, а потом заметили, что он явно пьян. Алкотестер показал уровень алкоголя в крови более двух промилле", – говорит руководитель операционного отдела Фосвольд.

Более двух промилле при норме 0,2

Допустимое содержание алкоголя в крови в Норвегии составляет 0,2 промилле. Правда, сразу допросить водителя не удалось, потому что тот был сильно пьян.

Грузовик пришлось эвакуировать с помощью тяжелой техники. Из-за этого инцидента дорога оставалась перекрытой в течение трех часов.

С "правами" пришлось распрощаться

По результатам дальнейшей проверки у дальнобойщика было аннулировано водительское удостоверение. Кроме того, 50-летнему гражданину Польши предъявлено обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.