Судью наказали за то, что он не лишал "прав" пьяных водителей

Дело рассматривалось судьями Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия с ноября по представлению жалобы Екатерины Бутко и Андрея Карповича. Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия и в видеоотчете.

Упомянутый судья накладывал на нарушителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, только штраф без лишения водительских прав, как этого требует закон.

Постановления по "спасению водителей" как две стороны медали

Только в этом году Александр Яковлев принял уже 27 решений, по которым штрафовал, но не лишал "прав". Заявители в своей жалобе в ВСП указали на освобождение им от ответственности более 65 пьяных водителей.

Представитель Фемиды из Бердичева имел по этому поводу свою аргументацию. По мнению Александра Яковлева, наказание является более эффективным, чем лишение "прав". Он отметил, что в своих решениях руководствовался исключительно Конституцией Украины, поскольку нельзя забирать у человека последнее, что у него есть, к тому же "никто не бьет ребенка ремнем за первую разбитую чашку".

На заседании участники Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия наказали судью Александра Яковлева строгим выговором. Скриншот: Авто24



Почему "прав" не лишал

В основном все "наказанные наполовину" водители, то есть оштрафованы, но не лишены "прав", были военными и он не хотел настраивать их против судебной власти и ухудшать обороноспособность страны. Правда, в перечне были не только военные, но и предприниматели, обычные водители, которые работают по этой специальности.

Однако по мнению дисциплинарного инспектора Елены Тегляевой, подобные решения идут вопреки нормам правового поля, поскольку лишение "прав" водителей с превышением уровня алкоголя в крови является единственной предусмотренной законом санкцией за правонарушения такого типа.

Из наказанных только один водитель не исправился

Судья из Бердичева аргументировал свои решения положительным дальнейшим результатом: его метод частичного наказания в виде штрафа является более эффективным, чем наказание полного цикла из штрафа и лишения водительского удостоверения. По статистике Александра Яковлева, из всех, кого он оштрафовал, "только одна женщина повторно села за руль не трезвая".

"Если человек имеет единственную работу водителем, то лишение его водительских прав - это фактически вырывание последнего куска хлеба из его рта. Это заставит его полностью перестраивать свою жизнь и иметь крайне сомнительное будущее. Просто, чтобы вы понимали, как это воспринимается - это имеет сейчас признаки пыток", – пояснил судья.

Кстати, посмотреть рассмотрение дела на заседании Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия можно по этой ссылке, начиная с хронометража 2:24:23.

Судья Бердичевского горрайонного суда Александр Яковлев. Скриншот: Авто24

Закон есть закон

Однако закон есть закон и судье Бердичевского горрайонного суда Александру Яковлеву пришлось выслушать не очень приятный вердикт коллег, где отмечалось:

"...привлечь к дисциплинарной ответственности судью Бердичевского горрайонного суда Житомирской области ЯКОВЛЕВА Александра Сергеевича и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев".

За это решение проголосовали все шесть членов Дисциплинарной палаты, против ни одного голоса не было.

Новатор или нарушитель?

Теперь в редакции Авто24 размышляют, а будет ли в дальнейшем судья-новатор подобные дела решать по собственной методике.

Ведь по сути он нарушал закон, хотя должен был стоять на его страже.