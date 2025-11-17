Пʼяний водій фури вирішив поспати прямо посеред дороги

Цю прикрість побачили інші водії. Перший очевидець на місце події під'їхав через якусь мить після того, як магістральний тягач сповз в кювет, а фура завмерла поперек дороги. Саме так описує подію норвезький часопис vg.no.

Спочатку по рації на хвилі далекобійників очевидець намагався зв'язатися з водієм Volvo FH12 з білим напівпричепом-рефрижератором. Однак з того нічого не вийшло.

Читайте також Майже смертельна доза алкоголю: п’яний водій з України сів за кермо фури у Німеччині

Достукатися не вдалося

Коли за якусь хвилину другу підоспіли водії інших автомобілів, то вирішили достукатися до водія проблемної вантажівки.

"Ми думали, що йому погано, але коли ми постукали у двері, то побачили, що він спить. Я вже 35 років керую вантажівками в Норвегії, і ніколи не бачив нічого подібного", – розповідає VG чоловік, який побажав залишитися анонімним.

Далекобійники звернулися до поліції. У місцевому відділку зареєструвала заявку і відразу ж вислали на місце пригоду патрульний екіпаж.

Саме тут недільного ранку 17 листопада закінчилася подорож і, ймовірно, кар'єра водія. Фото: Google Maps

Перерваний сон з важким пробудженням

Патруль, який прибув на місце події, був змушений вжити заходів. З певними труднощами й наполяганням офіцери все-таки добудилися водія, котрий "зупинився для відпочинку".

Читайте також Що робила п’яна жінка за кермом на колінах п’яного водія

"Ми розбудили водія, а потім помітили, що він явно п’яний. Алкотестер показав рівень алкоголю в крові понад два проміле", – каже керівник операційного відділу Фосвольд.

Понад два проміле при нормі 0,2

Допустимий вміст алкоголю в крові в Норвегії становить 0,2 проміле. Щоправда, відразу допитати водія не вдалося, бо той був сильно п'яний.

Вантажівку довелося евакуювати за допомогою важкої техніки. Через цей інцидент дорога лишалася перекритою упродовж трьох годин.

Читайте також Суддю покарали за те, що він не позбавляв "прав" водіїв-пʼяниць

З "правами" довелося розпрощатися

За результатами подальшої перевірки у далекобійника було анульовано водійське посвідчення. Окрім того, 50-річному громадянину Польщі висунуто звинувачення в керуванні транспортним засобом у нетверезому стані.