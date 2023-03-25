Без этих вещей вы не сможете уехать на природу, не повредив салон или кузов машины.

Мы любим внедорожники. Они прекрасно перевозят людей, домашних животных, продукты и т.п. Внедорожники могут доставить нас в отдаленные места, помочь на работе, перевезти семью и игрушки в любимые места отдыха, и они даже могут стать спальным местом во время кемпинга.

Но если купить для них несколько аксессуаров, можно сделать их еще более универсальными. Вот список этих вещей продуктов по отличным ценам, которые, по нашему мнению, вам понравятся.

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Плед или коврик из непромокаемого материала

Если вы уезжаете на природу, нужно где-то сесть. Или расстелить скатерть для стола. Конечно, можно каждый раз брать полиэтиленовую пленку, а после использования ее выбрасывать. Но лучше не загрязнять природу и воспользоваться многократным ковриком.

Зимние шины при плюсовой температуре хуже держат автомобиль при маневрах, тормозной путь удлиняется. Поэтому ездить на зимних шинах летом опасно! Рекламная информация

Багажник на крышу

У большинства внедорожников есть рейлинги на крыше, но перевозить на них ничего нельзя. Для того чтобы на крыше крепить любые вещи, нужно сначала установить поперечные рейки. С ними на крышу можно будет установить специализированные крепежи – для лыж, сноуборда, велосипедов или бокс для вещей. Все это можно купить или взять в аренду, а вот поперечины лучше иметь свои.



Коврик в багажник

Даже если у вас есть два комплекта ковриков для салона (зимние и летние), то для багажника нужно иметь универсальный коврик. Лучше, чтобы он был из высококачественной резины или подобного материала. Ведь возить вещества, которые могут вылиться или загрязнить обивку багажника, летом приходится даже чаще, чем зимой.

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Органайзер для багажника

Ни одна сумка не заменит специальный органайзер для багажника, ведь в нем обычно все продумано. В нем много карманов именно для тех вещей, которые возят в багажнике. А еще – он закрепляется так, чтобы на поворотах или ямах не перемещался или даже не попал в салон. А главное – все вещи, которые находятся в такой сумке, будут целыми и невредимыми.

Крепеж на сцепное устройство

Если у вашего автомобиля есть фаркоп, его можно использовать не только для закрепления прицепа. На него иногда можно встать, чтобы достать что-нибудь из багажника. Но это очень неудобно и небезопасно. Поэтому в интернет магазинах иногда можно найти накладку на фаркоп. На нее удобно становиться ногой, и она не соскользнёт.