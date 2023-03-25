Без цих речей ви не зможете виїхати на природу, не пошкодивши салон чи кузов машини.

Ми любимо позашляховики. Вони прекрасно перевозять людей, домашніх тварин, продукти тощо. Позашляховики можуть доставити нас у віддалені місця, допомогти на роботі, перевезти сім’ю та іграшки до улюблених місць відпочинку, і вони навіть можуть стати спальним місцем під час кемпінгу.

Але якщо докупити для них кілька аксесуарів, можна зробити їх ще більш універсальними. Ось список цих речей продуктів за чудовими цінами, які, на нашу думку, вам сподобаються.

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Плед або коврик з непромокаючого матеріалу

Якщо ви виїжджаєте на природу, треба десь сісти. Чи розстелити скатертину для столу. Звичайно, можна щоразу брати поліетиленову плівку, а після використання її викидати. Але краще не забруднювати природу і скористатись багаторазовим ковриком.

Зимові шини за плюсової температури гірше тримають автомобіль при маневрах, гальмівний шлях подовжується. Тому їздити на зимових шинах влітку небезпечно! Рекламна інформація

Багажник на дах

Більшість позашляховиків мають рейлінги на даху, але перевозити на них нічого не можна. Для того, щоб на даху кріпити будь-які речі, треба спочатку встановити поперечні рейки. З ними на дах можна буде встановити спеціалізовані кріплення – для лиж, сноуборду, велосипедів чи бокс для речей. Все це можна докупити чи взяти в оренду, а от поперечини краще мати свої.



Килимок в багажник

Навіть якщо у вас є два комплекти килимків для салону (зимові та літні), то для багажника потрібно мати один, універсальний килимок. Краще, щоб він був з високоякісної гуми або подібного матеріалу. Адже возити речовини, які можуть вилитись чи забруднити оббивку багажника, влітку доводиться навіть частіше, ніж взимку.

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Органайзер для багажника

Жодна сумка не замінить спеціальний органайзер для багажника, адже в ньому зазвичай все продумано. Він має багато кишень саме для тих речей, які возять в багажнику. А ще – закріплюється в ньому таким чином, щоб на поворотах чи ямах не переміщався або навіть не потрапив у салон. А головне – всі речі, які перебувають в такій сумці, будуть цілими та неушкодженими.

Кріплення на зчіпний пристрій

Якщо у вашого авто є фаркоп, його можна використовувати не лише для тягання причепу. На нього деколи можна стати, щоб дістати щось з багажника. Але це дуже незручно та небезпечно. Тому в інтернет-магазинах деколи можна знайти накладку на фаркоп. На неї зручно ставати ногою, і вона не зісковзне.