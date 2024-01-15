Серебристый Range Rover, украшенный специально по заказу актрисы, выставили на продажу после того, как он попал в серьезную аварию. Поврежденный роскошный внедорожник продают за 100 тысяч долларов.

Land Rover Range Rover SE 2022 года выпуска – подарок Ким от ее матери Крис Дженнер. Авто было оснащено огромными хромированными дисками и бамперами оригинальной формы по специальному заказу актрисы.

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Недавно на американском сайте по продажам автомобилей Carfax появилось объявление с разбитым серебристым Range Rover. Судя по фотографиям, автомобиль попал в серьезную аварию, ведь и передняя, и задняя части авто сильно повреждены, а почти все подушки безопасности в салоне сработали.

Как выяснили американские СМИ, водитель Кардашьян попал в ДТП на этом автомобиле, однако самой актрисы в тот момент внутри не было, и ни один человек не пострадал во время аварии.

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Теперь он продается во Флориде компанией под названием Elite Motor Cars из Майами. Журналисты TMZ проверили, что разбитый автомобиль, указанный в объявлении, действительно принадлежал Кардашьян. Об этом свидетельствует соответствующая запись в департаменте транспортных средств США, где она указана как предыдущий владелец авто. К тому же номерные знаки авто также совпадают.

Интересно, что серебристый Range Rover пробыл в собственности Ким Кардашьян всего год. Она получила авто в подарок в октябре 2022 года, после чего сделала тюнинг. Как отмечается в сообщении, авария произошла в 2023 году, однако точная дата и место не указаны.

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Стоимость тюнингованного роскошного внедорожника оценивали примерно в 125 тысяч долларов. Похоже, даже после того, как он был разбит, он все еще стоит много - по крайней мере так его оценивают новые владельцы.