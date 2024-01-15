Сріблястий Range Rover, оздоблений спеціально за замовленням акторки, виставили на продаж після того, як він потрапив у серйозну аварію. Пошкоджений розкішний позашляховик продають за 100 тисяч доларів.

Land Rover Range Rover SE 2022 року випуску – подарунок Кім від її матері Кріс Дженнер. Авто було оснащене величезними хромованими дисками та бамперами оригінальної форми за спеціальним замовленням акторки.

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Нещодавно на американському сайті з продажів автомобілів Carfax з’явилось оголошення з розбитим сріблястим Range Rover. Судячи з фотографій, автомобіль потрапив в серйозну аварію, адже і передня, і задня частини авто сильно пошкодженні, а майже всі подушки безпеки в салоні спрацювали.

Як з’ясували американські ЗМІ, водій Кардаш’ян потрапив в ДТП на цьому автомобілі, однак самої акторки в той момент всередині не було, й жодна людина не постраждала під час аварії.

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Тепер він продається у Флориді компанією під назвою Elite Motor Cars з Майамі. Журналісти TMZ перевірили, що розбитий автомобіль, зазначений в оголошенні, дійсно належав Кардаш’ян. Про це свідчить відповідний запис в департаменті транспортних засобів США, де вона вказана як попередній власник авто. До того ж номерні знаки авто також збігаються.

Цікаво, що сріблястий Range Rover пробув у власності Кім Кардашьян всього рік. Вона отримала авто в подарунок в жовтні 2022 року, після чого зробила тюнінг. Як зазначається в повідомленні, аварія сталась у 2023 році, проте точна дата та місце не вказані.

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Вартість тюнінгованого розкішного позашляховика оцінювали приблизно в 125 тисяч доларів. Схоже, навіть після того, як він був розбитий, він усе ще коштує багато — принаймні так його оцінюють нові власники.