Верховный суд Украины справедливо признал, что рапорт полицейского не может быть однозначным доказательством виновности водителя в нарушении Правил дорожного движения.

Все началось с того, что инспектор наложил на водителя штраф в размере 425 грн. Как пишет “Судебно-юридическая газета", водитель "поворачивал налево на регулируемом перекрестке и не предоставил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть, на которую он поворачивал, чем нарушил требования п. 16.2 ПДД".

Водитель с этим не согласился и обратился в суд с иском к инспектору Управления патрульной полиции, в котором просил отменить постановление о привлечении его к административной к административной ответственности по указанной части Кодекса об административных правонарушениях. Он считал, что постановление является незаконным и таким, что подлежит отмене, поскольку он не нарушал ПДД.

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Автозаводской райсуд Кременчуга постановлением, которое оставлено без изменений постановлением Харьковского апелляционного административного суда, иск удовлетворил. Однако Управление патрульной полиции в г. Кременчуге Департамента патрульной полиции с этим не согласилось и подало кассационную жалобу. Там все сводилось к тому, что в административном иске отсутствуют объяснения истца о том, что именно в указанное в иске время он во время поворота налево на регулируемом перекрестке предоставил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть, на которую он поворачивал.

При этом указывалось, что нагрудная камера патрульного зафиксировала рассмотрение дела об административном правонарушении, истцу разъяснены права лица, которая привлекается к административной ответственности, порядок и сроки обжалования постановления, порядок и сроки уплаты административного штрафа.

Каждая из сторон настаивала на собственном видении дела. Однако, как детализирует процесс рассмотрения дела "Судебно-юридическая газета", Кассационный админсуд Верховного суда Украині отметил, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при условии наличия юридического состава административного правонарушения, в том числе, установления вины лица в его совершении, которая подтверждена надлежащими и допустимыми доказательствами.

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При этом анализ обстоятельств дела, установленных судами первой и апелляционной инстанций в их взаимной связи и совокупности, и мотивов, положенных в основу обжалуемых судебных решений, дает основания для вывода о недоказанности в спорных правоотношениях надлежащими и допустимыми доказательствами вины истца в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 122 КУоАП.

На основании исследования видеозаписи с нагрудной камеры патрульного полицейского, суды признали, что там отсутствуют сведения о совершении административного правонарушения.

При этом, коллегия судей отмечает, что ответчиком не отрицается, что предоставленным в суд видеозаписью не зафиксирован факт правонарушения, указанного в обжалуемом постановлении, а именно того, что истец, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть, на которую он поворачивал. Зато указано, что на видео зафиксировано только непосредственно разговор с водителем.

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Коллегия судей также обратила внимание на то, что суды обоснованно не приняли во внимание рапорт инспектора роты батальона УПП в г. Кременчуге лейтенанта полиции на имя начальника УПП в г. Кременчуге, несмотря на то, что он является заинтересованным лицом при рассмотрении этого дела, а потому указанное ставит под сомнение соблюдение требований относительно объективности выяснения обстоятельств. Рапорт работника полиции не может служить однозначным доказательством виновности лица в совершении административных правонарушений.

Любых других надлежащих и допустимых доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении истцом административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 122 КУоАП, ответчиком не предоставлено. Водитель же, обращаясь в суд с данным иском, отрицал нарушение им требований ПДД.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о противоправности привлечения истца к административной ответственности по части второй статьи 122 КУоАП, в связи с отсутствием надлежащих доказательств в подтверждение обстоятельств, указанных в обжалуемом постановлении. Поэтому, суды пришли к правильному выводу о наличии оснований для отмены спорного постановления.