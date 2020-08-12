Компания показала главные инновации салона и уровень его исполнения.

Mercedes-Benz показал последний перед презентацией 2 сентября предпремьерный показ интерьера флагмана-S-Class. Дизайнеры пытались создать атмосферу, которая создает ощущение отдыха и легкости. В новом поколении интерьер полностью превратился во "второй дом", идеальное место между домом и работой.

Почти все параметры, влияющие на комфорт обоих вариантов S-Класса, с короткой или длинной колесной базой, были улучшены как для переднего, так и заднего ряда сидений. Ощущение пространства изменилось соответственно. Этот эффект дополняется революционным дизайном интерьера, включая ассоциации с архитектурой и элементами дизайна интерьера яхт. В дополнение к пяти экранам, ключевые акценты дизайна включают крупные элементы отделки на приборной панели и в задней части салона.

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Ключевым акцентом является приборная панель с новой архитектурой, современным дизайном и эргономичным расположением дисплея. Системы комфорта собраны в программу Energizing Comfort, а система фильтрации воздуха Energizing Air Control должна заботиться о самочувствии пассажиров.

С помощью светодиодов реализовано интерактивное внутреннее освещение: например, Active Blind Spot Assist предупреждает об опасности вероятного столкновения дополнительной анимацией красного цвета. Также обратная связь возможна, например, при изменении работы системы климат-контроля или голосового ассистента "Hey, Mercedes".

Активное окружающее освещение интегрировано также в Energizing Comfort Control. Нажатием кнопки или голосовой командой "Fit & Healthy" новый флагман дает возможность получить доступ к значительно усовершенствованным системам комфорта, а также программам, которые интегрируются в глобальную сеть. В то же время система создает соответствующую атмосферу в интерьере – например, бодрит в случае усталости или помогает расслабиться в случае повышенного уровня стресса. Energizing Coach предлагает соответствующую программу фитнеса или оздоровления. Он также учитывает информацию о качестве сна и уровне стресса в своем интеллектуальном алгоритме, если водитель имеет смартфон или носит фитнес-браслет, которые предоставляют подобную информацию.

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Новый S-Класс объединяет большое количество органов чутье-зрение, осязание и слух. Они могут быть отнесены к областям поддержки, защиты, взаимодействия и оздоровления. Специальная карта предоставляет возможность исследовать, каким образом связаны органы чувств и области поддержки в автомобиле:

Обзор основных особенностей:

Новая архитектура интерьера и новая концепция опыта использования для еще более расслабляющей атмосферы;

Большие дисплеи: центральный дисплей теперь ориентирован вертикально;

Изысканные элементы интерьера спроектированы с плавными переходами и плавными линиями;

Минималистичный современный вид интерьера;

В амбиентной подсветке салона светодиоды расположены каждые 1,6 сантиметра, всего около 250 светодиодов;

Обновленные приложения для комфорта пассажиров (Refresh, Vitality, Warmth, Joy, Comfort)

Голосовой ассистент “Hey, Mercedes”: например, голосовая команда “У меня стресс” автоматически активирует программу “Радость” (“Joy”);

Учитывает информацию о качестве сна и уровне стресса (если водитель имеет фитнес-часы или смартфон, поддерживающие соответствующую функцию);

Новая система фильтрации воздуха, особенно эффективна против мелкой пыли и посторонних запахов;

AIR BALANCE с ионизатором и ароматом для S-Class;

Удобные сиденья с многочисленными параметрами регулировки и множеством деталей комфорта и полностью новыми подголовниками;

Впервые в S-Class кинетические сиденья ENERGIZING: поддерживают ортопедические изменения положения сиденья с помощью ежеминутных изменений угла наклона подушек сиденья и спинки;

Сиденья с функцией климат-контроля теперь с радиальными вентиляторами;

Функция массажа подушками: шесть воздушных камер;

Функции массажа: воздушные камеры в креслах расположены ближе к поверхности, ближе к пассажиру. Как результат – массаж лучше ощущается;

Для лучшего звучания динамики вмонтированы в передние сиденья неподалеку от ушей, что значительно оптимизирует звуки окружающей обстановки;

Все сиденья с отличием качества AGR (Healthy Spine Campaign, “Кампания за здоровую спину”);

До пяти вариантов компоновки задних сидений на выбор, с двумя и тремя сиденьями, функцией полулежачего кресла, раскладным центральным подлокотником или консолью бизнес-центра.

Видео-презентация – по ссылке.

Напомним, что электрическому S-классу обещают запас хода в 700 км.