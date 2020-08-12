Компанія показала головні інновації салону та рівень його виконання.

Mercedes-Benz показав останній перед презентацію 2 вересня передпрем'єрний показ інтер'єру флагману - S-Class. Дизайнери намагались створити атмосферу, яка створює відчуття відпочинку та легкості. У новому поколінні інтер'єр повністю перетворився на "другий дім", ідеальне місце між будинком і роботою.

Майже всі параметри, що впливають на комфорт обох варіантів S-Класу, з короткою або довгою колісною базою, були покращені як для переднього, так і для заднього ряду сидінь. Відчуття простору змінилось відповідно. Цей ефект доповнюється революційним дизайном інтер'єру, включаючи асоціації з архітектурою та елементами дизайну інтер'єру яхт. У доповнення до п'яти екранів, ключові акценти дизайну включають великі елементи оздоблення на приладовій панелі та у задній частині салону.

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Ключовим акцентом є приладова панель з новою архітектурою, сучасним дизайном та ергономічним розташуванням дисплея. Системи комфорту зібрані в програму Energizing Comfort, а система фільтрації повітря Energizing Air Control має дбати про самопочуття пасажирів.

За допомогою світлодіодів реалізовано інтерактивне внутрішнє освітлення: наприклад, Active Blind Spot Assist попереджає про небезпеку ймовірного зіткнення додатковою анімацією червоного кольору. Також зворотний зв'язок можливий, наприклад, при зміні роботи системи клімат-контролю або голосового асистенту "Hey, Mercedes".

Активне навколишнє освітлення інтегровано також до Energizing Comfort Control. Натисканням кнопки або голосовою командою "Fit & Healthy" новий флагман дає можливість отримати доступ до значно вдосконалених систем комфорту, а також програм, що інтегруються у глобальну мережу. У той же час система створює відповідну атмосферу в інтер’єрі - наприклад, бадьорить у разі втоми або допомагає розслабитися у разі підвищеного рівня стресу. Energizing Coach пропонує відповідну програму фітнесу чи оздоровлення. Він також враховує інформацію про якість сну та рівень стресу в своєму інтелектуальному алгоритмі, якщо водій має смартфон або носить фітнес-браслет, які надають подібну інформацію.

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Новий S-Клас об’єднує велику кількість органів чуття – зір, дотик та слух. Вони можуть бути віднесені до областей підтримки, захисту, взаємодії та оздоровлення. Спеціальна карта надає можливість дослідити, яким чином пов’язані органи чуття та області підтримки у автомобілі:

Огляд основних особливостей:

• Нова архітектура інтер'єру та нова концепція досвіду користування для ще більш розслаблюючої атмосфери

• Великі дисплеї: центральний дисплей тепер орієнтований вертикально

• Вишукані елементи інтер’єру спроектовані з плавними переходами та плавними лініями

• Мінімалістичний сучасний вигляд інтер’єру

• У амбієнтній підсвітці салону світлодіоди розташовані кожні 1,6 сантиметра, усього близько 250 світлодіодів.

• Оновлені програми для комфорту пасажирів (Refresh, Vitality, Warmth, Joy, Comfort)

• Голосовий асистент “Hey, Mercedes”: Наприклад, голосова команда “У мене стрес” автоматично активує програму “Радість” (“Joy”).

• Враховує інформацію про якість сну та рівень стресу (якщо водій має фітнес-годинник або смартфон, що підтримує відповідну функцію)

• Нова система фільтрації повітря, особливо ефективна проти дрібного пилу та сторонніх запахів

• AIR BALANCE з іонізатором та ароматом для S-Class

• Зручні сидіння з численними параметрами регулювання та безліччю деталей комфорту та повністю новими підголівниками

• Вперше у S-Class кінетичні сидіння ENERGIZING: Підтримують ортопедичні зміни положення сидіння за допомогою щохвилинних змін кута нахилу подушок сидіння і спинки

• Сидіння з функцією клімат-контролю тепер з радіальними вентиляторами

• Функція масажу подушками: шість повітряних камер

• Функції масажу: повітряні камери у кріслах розташовані ближче до поверхні, ближче до пасажира. Як результат – масаж краще відчувається

• Для кращого звучання динаміки вмонтовані в передні сидіння неподалік від вух, що значно оптимізує звуки навколишнього оточення

• Усі сидіння з відзнакою якості AGR (Healthy Spine Campaign, “Кампанія за здорову спину”)

• До п'яти варіантів компонування задніх сидінь на вибір, з двома та трьома сидіннями, функцією напівлежачого крісла, розкладним центральним підлокітником або консоллю бізнес-центру.

Відео-презентація – за посиланням.

Нагадаємо, що електричному S-класу обіцяють запас ходу у 700 км.