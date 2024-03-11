Гендиректор производителей суперкаров Rimac и Bugatti Мате Римак не в восторге от заявления Илона Маска о возможности разгона Tesla Roadster с 0 до 60 миль в час менее чем за 1 секунду, поскольку "видит в этом определенные проблемы".

Набрать 96,5 км/ч за неполную секунду пока прожект, теоретически смоделированный командой Маска. Впрочем, и Tesla Roadster следующего поколения также воображаемая. Впервые о ней было заявлено в 2017 году (см. видео внизу). Она должна была появиться в 2020 году, но ежегодно откладывалась.

В прошлом году Илон Маск заявил, что это произойдет в 2024 году. Однако такого снова не видать, поскольку в прошлом месяце генеральный директор сказал, что у него было совещание по дизайну нового родстера, и они решили "радикально увеличить цели дизайна для нового родстера Tesla".

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Маск признал, что Roadster снова отложен до следующего года. Однако Tesla планирует представить обновленную версию еще в этом году. Результаты обещают ошеломляющие.

Илон Маск снова заявил, что транспортное средство сможет разгоняться от 0 до 60 миль, в час, то есть 96,5 км/ч, меньше чем за 1 секунду с помощью двигателей холодного воздуха, созданных его ракетной компанией SpaceX.

Вот так помпезно и громко гендиректор Tesla Илон Маск представил родстер нового поколения в 2017 году. Но каждый год появление на витрине автосалонов этого суперкара откладывается. 2024-й исключением не стал... Фото: Tesla

Rimac внимательно следит за программой Roadster, поскольку его электрический гиперкар Neverra достигает подобных характеристик, которые Tesla изначально заявляла для Roadster. После того как Tesla представила прототип нового Roadster, Rimac показал новую версию своего суперкара с похожими характеристиками.

Хорватский производитель электрических суперкаров также сейчас в лучшем, чем когда-либо, положении, чтобы конкурировать с Tesla после того, как Porsche инвестировала в компанию, а ее основатель и генеральный директор Мате Римак поглотил легендарного производителя суперкаров Bugatti.

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Недавно у Мате Римака поинтересовались мнением относительно заявления Tesla о таком ускорении нового родстера. Он сказал, что они делали симуляцию такого разгона. Указанный стремительный набор скорости за неполную секунду возможно сделать, но это "создает некоторые проблемы с весом".

Вот такие они эти автомобили будущего: вверху Tesla Roadster, а снизу – Rimac Neverra. Фото: Tesla / Rimac

Есть много собственного веса, который дает больше сцепления. Однако нужно примерно 30 000 Нм на колесах, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 1 секунду. Это означает, что вам необходимы мощные двигатели, инверторы, коробки передач, карданные валы и тому подобное.

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При этом автомобиль должен быть сверхлегким, иначе не получится создать избыточную прижимную силу с помощью вентиляторов, поскольку шины будут очень быстро перегружены с любым видом автомобиля с весом "нормального суперкара", особенно электрическим. Так что ракетные двигатели - действительно единственный путь. Но у них также есть много недостатков, и это приносит много минусов.

Отсюда вывод: Rimac чего-то подобного на своих суперкарах делать не собирается.