Гендиректор виробників суперкарів Rimac і Bugatti Мате Римак не в захваті від заяви Ілона Маска про можливість розгону Tesla Roadster з 0 до 60 миль на годину менш ніж за 1 секунду, оскільки "бачить у цьому певні проблеми".

Набрати 96,5 км/год за неповну секунду поки прожект, теоретично змодельований командою Маска. Втім, і Tesla Roadster наступного покоління також уявна. Вперше про неї було заявлено у 2017 році (див. відео знизу). Вона мала з’явитися у 2020 році, але щорічно відкладалася.

Торік Ілон Маск заявив, що це відбудеться у 2024 році. Однак такого знову не станеться, оскільки в минулому місяці генеральний директор сказав, що у нього була нарада щодо дизайну нового родстера, і вони вирішили "радикально збільшити цілі дизайну для нового родстера Tesla".

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Маск визнав, що Roadster знову відкладено до наступного року. Однак Tesla планує представити оновлену версію ще в цьому році. Результати обіцяють приголомшені.

Ілон Маск знову заявив, що транспортний засіб зможе розганятися від 0 до 60 миль, на годину, тобто 96,5 км/год, менше ніж за 1 секунду за допомогою двигунів холодного повітря, створених його ракетною компанією SpaceX.

Ось так помпезно і гучно гендиректор Tesla Ілон Маск представив родстер нового покоління у 2017 році. Але щороку поява на вітрині автосалонів цього суперкара відкладається. 2024-й винятком не став... Фото: Tesla

Rimac уважно стежить за програмою Roadster, оскільки його електричний гіперкар Neverra досягає подібних характеристик, які Tesla спочатку заявляла для Roadster. Після того, як Tesla представила прототип нового Roadster, Rimac показав нову версію свого суперкара зі схожими характеристиками.

Хорватський виробник електричних суперкарів також зараз у кращому, ніж будь-коли, становищі, щоб конкурувати з Tesla після того, як Porsche інвестувала в компанію, а її засновник і генеральний директор Мате Римак поглинув легендарного виробника суперкарів Bugatti.

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Нещодавно у Мате Римака поцікавилися думкою відносно заяви Tesla про таке прискорення нового родстера. Він сказав, що вони робили симуляцію такого розгону. Зазначений стрімкий набір швидкості за неповну секунду можливо зробити, але це "створює деякі проблеми з вагою".

Ось такі вони ці автомобілі майбутнього: вгорі Tesla Roadster, а знизу – Rimac Neverra. Фото: Tesla / Rimac

Є багато власної ваги, яка дає більше зчеплення. Однак потрібно приблизно 30 000 Нм на колесах, щоб розігнатися до 100 км/год за 1 секунду. Це означає, що вам необхідні потужні двигуни, інвертори, коробки передач, карданні вали тощо.

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При цьому автомобіль має бути надлегким, інакше не вийде створити надлишкову притискну силу за допомогою вентиляторів, оскільки шини будуть дуже швидко перевантажені з будь-яким видом автомобіля з вагою "нормального суперкара", особливо електричним. Тож ракетні двигуни — це дійсно єдиний шлях. Але вони також мають багато недоліків і це приносить багато мінусів.

Звідси висновок: Rimac чогось подібного на своїх суперкарах робити не збирається.