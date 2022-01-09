Один из окончательно нерешенных вопросов в конструкции современного автомобиля – обледенение стеклоочистителей во время осадков и температуры около нуля. Причин обледенения несколько, но результат один – ограниченная видимость и вероятность ДТП.

Проблемы со щетками стеклоочистителей чаще всего возникают во время снегопада при температуре 0...-5ºС, когда снег не слетает сразу с лобового стекла. Вместо этого он то тает, превращаясь в воду (на небольшой скорости и при прогретом салоне), то замерзает, превращаясь в лед (на скорости, на ветру, при холодном лобовом стекле).

Лед на стеклоочистителях образуется во время снегопада при температуре, близкой к нулю: снег сначала тает, а затем вода превращается в лед

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В любом случае лед блокирует движение определенных деталей – дворники не могут очистить стекло, и их приходится освобождать от льда вручную. Однако часто есть возможность предотвратить образование льда – об этом мы и поговорим.

Лед забивает продольные канавки с обеих сторон резинового лезвия, не давая возможности резинке ложиться на бок при каждом ходе стеклоочистителей. Принципиально предотвратить это нельзя, но эта неприятность возникает реже, если стекло прогрето и вода от растаявшего снега успевает стечь с него раньше, чем замерзнуть.

Лед намерзает на каркас стеклоочистителей и, блокируя его шарниры, не дает резинке хорошо прилегать к выпуклому стеклу. Этому явлению меньше подвергаются щетки с пластиковыми шарнирами, и его напрочь лишены бескаркасные щетки.

В некоторых случаях причиной плохой работы щеток становятся уплотненный снег и лед, которые блокируют мощную пружину поводка стеклоочистителя

Лед набивается в основу поводка стеклоочистителя (где он крепится к оси вращения), блокируя там пружину – которая, собственно, и отвечает за придавливание дворника к стеклу. В результате щетка зависает на расстоянии от стекла или едва касается его. Как ни странно, эта причина известна не всем водителям. Вычистить оттуда лед или твердый, уплотненный снег бывает непросто, помогает в этом жидкость-размораживатель и обычная щетка для сметания снега. Превентивная мера – тщательно убрать снег со стекла и зоны вокруг поводков еще до того, как он растает на теплом лобовом стекле.

Кстати, последний совет работает и в большинстве других случаев проблем со щетками: подойдя к машине перед поездкой, в первую очередь отведите дворники от стекла и тщательно, вплоть до каждой щелки на резинке, освободите их от снега. И не поворачивая щетки на стекло, убирайте с него снег, прогревайте его и весь салон. Только когда стекло станет теплым, возвращайте стеклоочистители в рабочее положение и отправляйтесь в поездку.

Подогрев зоны парковки щеток – эффективное средство против обледенения резинок стеклоочистителей. Такое устройство можно установить самостоятельно

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Радикальные методы

Вышеприведенные советы касаются в первую очередь дворников обычного, наиболее распространенного типа и наиболее распространенных моделей авто. Между тем, если проблема обледенения стеклоочистителей досаждает вам всерьез, ради собственной безопасности можно прибегнуть к определенным решительным действиям.

Зимние щетки. Щетки этого типа полностью спрятаны в мягкие резиновые чехлы – так, что выступает только рабочее резиновое лезвие. Такая конструкция решает большинство "ледяных" проблем: блокирование шарниров каркаса и (почти всегда) забивание льдом щелей резинки.

Зимние дворники устроены так, что лед не может попадать в глубокие канавки вдоль резинового лезвия

Щетки с обогревом. Преимущества те же, что и у обычных зимних щеток. Плюс отпадает необходимость откапывать дворники из-под наледи и снега и ждать, пока они отмерзнут от стекла под воздействием тепла последнего. Минус – дополнительные хлопоты с подключением.

Стекло с электроподогревом. К сожалению, для недорогих моделей такое стекло недоступно в принципе. Но если есть возможность выбора, очень советуем выбрать комплектацию с такими стеклами – они исключают большинство проблем с обледенением. Точнее, делают это в большинстве погодных условий, которые случаются украинской зимой.

Рекомендация Авто24

Не игнорируйте любую проблему стеклоочистителей, так как от них зависит ваша безопасность. Если вы видите на щетках снег или лед, непременно очистите дворники со всех сторон. Коварство ситуации в том, что стеклоочистители могут забастовать из-за льда в тот момент, когда вы не сможете остановиться, чтобы разобраться с ними: на скорости, в левой полосе в плотном потоке и прочее. По той же причине, кстати, не стоит выезжать с парковки в снегопад при непрогретом салоне – то есть с совершенно холодным лобовым стеклом, на котором из снега и дождя легко образуется лед, что тоже мешает работе щеток.

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