Одне з остаточно невирішених питань у конструкції сучасного автомобіля – обмерзання склоочисників під час опадів та температури близько нуля. Причин зледеніння декілька, але результат один – обмежена видимість і ймовірність ДТП.

Проблеми з щітками склоочисників найчастіше виникають під час снігопаду за температури 0 –5оС, коли сніг не злітає відразу з лобового скла. Натомість він то тане, перетворюючись на воду (на невеликій швидкості і при прогрітому салоні), то замерзає, перетворюючись на кригу (на швидкості, на вітру, при холодному лобовому склі).

Лід на склоочисниках утворюється під час снігопаду за температури, близької до нуля: сніг спочатку тане, а потім вода перетворюється на лід

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В будь-якому випадку крига блокує рух певних деталей – двірники не можуть очищувати скло і їх доводиться звільняти від криги вручну. Проте часто є можливість запобігти утворенню льоду – про це ми й поговоримо.

Лід забиває повздовжні канавки з обох боків гумового леза, не даючи можливості гумці лягати на бік при кожному ході склоочисників. Принципово запобігти цьому не можна, але ця неприємність виникає рідше, якщо скло прогріте і вода від снігу, що розтанув, встигає стекти з нього раніше, ніж замерзнути.

Лід намерзає на каркас склоочисників і блокуючи його шарніри, не дає гумці добре прилягати до опуклого скла. Цьому явищу менше піддаються щітки з пластиковими шарнірами і його геть позбавлені безкаркасні щітки.

В деяких випадках причиною поганої роботи щіток стають ущільнений сніг та крига, які блокують потужну пружину повідця склоочисника

Лід набивається в основу повідця склоочисника (де він кріпиться до осі обертання), блокуючи там пружину – яка, власне, і відповідає за притискування двірника до скла. В результаті щітка зависає на відстані від скла або ледь торкається його. Як не дивно, ця причина відома не всім водіям. Вичистити звідти лід або твердий, ущільнений сніг буває не просто, допомагає у цьому рідина-розморожувач та звичайна щітка для змітання снігу. Превентивний захід – ретельно прибрати сніг зі скла і зони навколо повідців ще до того, як він розтане на теплому лобову склі.

До речі, остання порада працює і в більшості інших випадків проблем з щітками: підійшовши до машини перед поїздкою, в першу чергу відведіть двірники від скла і ретельно, аж до кожної щілинки на гумці, звільніть їх від снігу. І не повертаючи щітки на скло, прибирайте з нього сніг, прогрівайте його і весь салон. Лише коли скло стане теплим, повертайте склоочисники у робоче положення і вирушайте у поїздку.

Підігрів зони паркування щіток – ефективний засіб проти обледеніння гумок склоочисників. Такий пристрій можна встановити самостійно

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Радикальні методи

Вищенаведені поради стосуються в першу чергу двірників звичайного, найбільш поширеного типу і найбільш поширених моделей авто. Між тим, якщо проблема обмерзання склоочисників докучає вам всерйоз, заради власної безпеки можна вдатися до певних рішучих дій.

Зимові щітки. Щітки цього типу повністю заховані у м’які гумові чохли – так, що виступає тільки робоче гумове лезо. Така конструкція вирішує більшість “крижаних” проблем: блокування шарнірів каркаса та (майже завжди) забивання льодом щілин гумки.

Зимові двірники влаштовані так, що лід не може потрапляти до глибоких канавок вздовж гумового леза

Щітки з обігрівом. Переваги ті самі, що й у звичайних зимових щіток. Плюс відпадає необхідність відкопувати двірники з-під криги та снігу і чекати, поки вони відмерзнуть від скла під впливом тепла останнього. Мінус – додаткові клопоти з підключенням.

Скло з електропідігрівом. На жаль, для недорогих моделей таке скло недоступне в принципі. Але якщо є можливість вибору, дуже радимо обрати комплектацію з таким склом – вони виключають більшість проблем з обмерзанням. Точніше, роблять це в більшості погодних умов, які трапляються української зими.

Рекомендація Авто24

Не ігноруйте будь-яку проблему склоочисників, адже від них залежить ваша безпека. Якщо ви бачите на щітках сніг або лід, неодмінно очистіть двірники з усіх боків. Підступність ситуації у тому, що склоочисники можуть застрайкувати через лід у той момент, коли ви не зможете зупинитися, щоб дати їм раду: на швидкості, у лівій смузі у щільному потоці тощо. З тієї ж причини, до речі, не варто виїздити з парковки у снігопад при непрогрітому салоні – тобто з геть холодним лобовим склом, на якому зі снігу та дощу легко утворюється лід, що так заважає роботі щіток.

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