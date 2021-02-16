Британская компания выпустила не более 120 таких машин, за каждую из которых покупатели отдали минимум по миллиону долларов. Сейчас один из Lagonda Taraf можно купить за 590 тысяч долларов.

Taraf по-арабски означает абсолютную роскошь, богатство или достаток. Эти же слова подходят для описания ультрароскошного автомобилей Lagonda от Aston Martin. И это, возможно, единственный пример хорошей тавтологии.

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Масло бывает очень масляным, если это нефть. А роскошь может быть очень роскошной, если она от Aston Martin. В 2014 году на закрытом мероприятии в Дубае британский автопроизводитель представил седан Lagonda Taraf, предназначенный исключительно для покупателей с Ближнего Востока. Автомобиль с шильдиками Lagonda там, где должны быть логотипы Aston Martin, отличался исключительным уровнем отделки, ручной сборкой и ценником в миллион долларов. Подобная цифра в чеке за автомобиль в 2014 году еще производила впечатление.

Седан базируется на одной платформе с Aston Martin Rapide, и оснащался атмосферным 5.9 V12 мощностью 547 лошадиных сил. Обороты транслируются на заднюю ось через восьмидиапазонний автомат ZF. Ускорение до сотни занимает 4,4 секунды.

Кузов Taraf изготовлен из армированного углеволокном пластика и покрыт краской в ​​семь слоев. В отделке использовано дорогую кожу, древесину ценных пород и карбон.

Кто-то в Гайдне просчитался, потому что, вместо запланированных 200 экземпляров, за два года было выпущено лишь 120 (по другим данным только 60) Taraf. Выставленный на продажу в Дубае экземпляр – один из поздних, 2016 года выпуска, сначала был доставлен покупателю из Кувейта. У него на одометре менее 100 километров, а в комплекте с ним продается набор фирменных аксессуаров. Стоимость автомобиля – 590 тысяч долларов.

Фото: Lagonda Taraf от Aston Martin / James Edition