Британська компанія випустила не більше 120 таких машин, за кожну з яких покупці віддали щонайменше по мільйону доларів. Зараз один із Lagonda Taraf можна купити за 590 тисяч доларів.

Taraf арабською означає абсолютну розкіш, багатство чи достаток. Ці ж слова підходять для опису ультрарозкішних автомобілів Lagonda від Aston Martin. І це, можливо, єдиний приклад гарної тавтології.

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Масло буває дуже масляним, якщо це нафта. А розкіш може бути дуже розкішною, якщо вона від Aston Martin. У 2014 році на закритому заході в Дубаї британський автовиробник представив седан Lagonda Taraf, призначений виключно для покупців з Близького Сходу. Автомобіль з шильдиками Lagonda там, де мали бути логотипи Aston Martin, вирізнявся винятковим рівнем оздоблення, ручною збіркою та цінником у мільйон доларів. Подібна цифра у чеку за автомобіль у 2014 році ще справляла враження.

Седан базується на одній платформі з Aston Martin Rapide, і оснащувався атмосферним 5.9 V12 потужністю 547 кінських сил. Оберти транслюються на задню вісь через восьмидіапазонний автомат ZF. Прискорення до сотні займає 4,4 секунди.

Кузов Taraf виготовлений з армованого вуглеволокном пластику і вкритий фарбою у сім шарів. В обробці використано дорогу шкіру, деревину цінних порід і карбон.

Хтось у Гайдні прорахувався, тому що, замість запланованих 200 примірників, за два роки було випущено лише 120 (за іншими данними лише 60) Taraf. Виставлений на продаж у Дубаї екземпляр – один із пізніх, 2016 року випуску, спочатку був доставлений покупцю з Кувейту. Він має на одометрі менше 100 кілометрів, а в комплекті з ним продається набір фірмових аксесуарів. Вартість авто – 590 тисяч доларів.

Фото: Lagonda Taraf від Aston Martin / James Edition