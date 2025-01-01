Редкий в пакетах помощи фургон Fiat Scudo уже у армейцев

Автомобиль приобрел в одной из стран Евросоюза Благотворительный фонд “Осоння Украины” из Каменска Днепропетровской области.

О потребности в микроавтобусе грузового типа к Каменской громаде, религиозным организациям и волонтерским движениям обратился Виталий Форманюк. Он местный, но одел военную форму и стал на защиту страны от оккупантов.

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Как на своей ФБ-странице отметил городской голова Андрей Белоусов, в таком сотрудничестве удалось оперативно приобрести необходимое авто. Транспорт был подобран с учетом конкретных потребностей армейцев.

Переданный в подразделение земляка Fiat Scudo II относится к семейству среднеразмерных микроавтобусов/фургонов производителя. Он больше Fiat Doblo, но немного и меньше чем Fiat Ducato.

Внутреннее пространство фургона 4 куб. м при длине салона 2059 мм позволяет вместить два европоддона. Грузоподъемность Scudo в максимальной позиции достигает 1200 кг, хотя для долговременной работы и сохранения ресурса производитель рекомендует перевозить от 925 до 1200 кг

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При этом габариты переднеприводной машины мощностью 120 л.с. здесь довольно компактные. Фургон имеет в длину 5,135, ширину 1,895 и в высоту 1,942 мм. Именно в такой небольшой по размеру машине нуждались армейцы – не торчит на виду, хорошо вписывается в складках местности, что во фронтовых условиях очень важно.

По своим характеристикам Fiat Scudo схож со среднеразмерными фургонами многих мировых производителей. Здесь усматривается родство с Citroën Jumpy II и Peugeot Expert II.

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Эксперты говорят о сходстве с Renault Trafic ІІІ

Volkswagen Transporter IV, Opel Vivaro І, Mercedes-Benz Vito II и другими, но это уже произвольное сравнение, поскольку те машины имеют близкие, но не идентичные характеристики.

В любом случае Fiat Scudo II уже у армейцев и несет службу, за что защитники поблагодарили земляков.