Рідкісний в пакетах допомоги фургон Fiat Scudo уже у армійців

Автомобіль придбав в одній з країн Євросоюзу Благодійний фонд "Осоння України" з Кам’янська Дніпропетровської області.

Про потребу в мікроавтобусі вантажного типу до Кам’янської громади, релігійних організацій та волонтерських рухів звернувся Віталій Форманюк. Він місцевий, але одягнув військову форму й став на захист країни від окупантів.

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Як на своїй ФБ-сторінці зазначив міський голова Андрій Білоусов, у такій співпраці вдалося оперативно придбати необхідне авто. Транспорт було підібрано з урахуванням конкретних потреб армійців.

Переданий у підрозділ земляка Fiat Scudo II належить до сімейства середньорозмірних мікроавтобусів/фургонів виробника. Він більший за Fiat Doblo, але трохи й менший ніж Fiat Ducato.

Внутрішній простір фургона 4 куб. м при довжині салону 2059 мм дозволяє вмістити два європіддони. Вантажність Scudo в максимальній позиції сягає 1200 кг, хоча для довготривалої роботи й збереження ресурсу виробник рекомендує перевозити від 925 до 1200 кг.

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При цьому габарити передньопривідної машини потужністю 120 к.с. тут доволі компактні. Фургон має у довжину 5,135, ширину 1,895 і у висоту 1,942 мм. Саме таку невеличку за розміром машину потребували армійці – не стовбичить на видноті, гарно вписується в складках місцевості, що у фронтових умовах дуже важливо.

За своїми характеристиками Fiat Scudo схожий з середньорозмірними фургонами багатьох свтових виробників. Тут вбачається спорідненість з Citroën Jumpy ІІта Peugeot Expert ІІ.

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Експерти кажуть про схожість з Renault Trafic ІІІ

Volkswagen Transporter IV, Opel Vivaro І, Mercedes-Benz Vito ІІ та іншими, але то вже довільне порівняння, оскільки ті машини мають близькі, але не ідентичні характеристики.

У будь-якому разі Fiat Scudo II вже в армійців і несе службу, за що захисники подякували землякам.