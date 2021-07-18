Малоизвестная в наше время сервисная операция, о которой иногда можно просто забыть: регулировка клапанов ГРМ. Но плата за игнорирование будет недешевой - особенно если речь идет о ВАЗ-2109 и других машинах с подобным двигателем.

Двигатель модели ВАЗ-2108, которым комплектовались все автомобили первого переднеприводного семейства ВАЗа, в момент своего появления удивил автомобилистов несколькими вещами. И, в том числе – принципом регулирования тепловых зазоров клапанов ГРМ. В механизме регулирования не оказалось ни одного резьбового соединения, ни винта, ни контргайки. Но на самом деле важнее всего было не это.

Двигатель модели 2108 был удачным, и он стал базовым для нескольких модельных линеек ВАЗовской продукции на много лет

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У двигателя ВАЗ-2108 (1,3 л) и его модификаций – 21081 (1,1 л) и 21083 (1,5 л), вполне современных на момент презентации в 1984 году, было несколько особенностей в клапанном механизме.

Зазор регулируется не резьбовым узлом, а заменой регулировочных шайб калиброванной толщины;

По мере износа зазор в клапанах ВАЗ-2108 иногда не увеличивается, а уменьшается. Такое изменение зазора не сопровождается шумом, что вводит водителя в заблуждение. При этом в результате запоздалой регулировки клапан пригорает, что требует серьезного ремонта;

Рекомендуемый ВАЗом срок проверки зазоров – 30 тыс. км, значительно больше привычного ТО. Но на практике и при таком пробеге регулировка часто не требовалась, из-за чего многие из владельцев начали пренебрегать регулировкой вообще. В результате много моторов выходило из строя;

Новый двигатель впервые появился на базовой модели ВАЗ-2108 "Спутник", и имел индекс 2108; но населению он более известен по "девятке"

Также важно, что несмотря на новый технологический уровень двигателя (по сравнению с моторами заднеприводных ВАЗов), регулировка клапанов все также строго привязана к рекомендованной температуре агрегата: 20оС.

Учитывая вышеприведенные особенности, регулировку тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-2108 следует считать очень ответственной операцией.

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Алгоритм процедуры можно найти в заводском мануале, а мы дадим несколько дополнительных советов, о которых не говорится в официальных книгах.

Допустимый температурный диапазон двигателя для регулировки клапанов +15 – +25°С. Если работа производится жарким летом, делайте ее рано утром, когда солнце не нагрело машину и все вокруг нее. Есть также корректирующие таблицы зазоров для случаев, когда обеспечить рекомендуемую производителем температуру не удается.

Для наиболее точного результата замерять зазор лучше индикатором, либо – двумя щупами (так называемые проходной и непроходной).

Чрезмерный зазор в клапанах – это не только нежелательное акустическое сопровождение, но и ускоренный износ деталей, ведь шум – это вибрации, которые влияют на ресурс деталей.

Правильный мастер для регулировки клапанов на ВАЗ-2108 имеет такой набор инструмента

На автомобилях ВАЗ с двигателями типа 2108 поздних годов выпуска завод рекомендовал проверять зазоры каждые 45 тыс.км. По мнению некоторых инженеров-мотористов, это много, особенно если двигатель уже бывал в ремонтах – так можно упустить уменьшение зазора и попасть на капремонт головки. Лучше контролировать зазоры каждые 30 тыс. км.

Нельзя использовать самодельные или переделанные регулировочные шайбы: они могут повредить соседние детали. Кстати, у двигателя ВАЗ-2108, если с приводом ГРМ что-то случится, клапаны часто встречаются с поршнями.

При отсутствии двух штатных приспособлений для регулировки клапанов можно обойтись парой плоских отверток. Одна должна быть прочной и большой, вторая – с лезвием шириной от 10 мм. Большую используем вместо инструмента для утапливания толкателя, вторую, поставив на ребро – вместо фиксатора толкателя.

А в целом регулировка клапанов на двигателе ВАЗ-2108 и подобных силовых агрегатах – процедура вполне доступная для любителя с крепкими слесарными навыками.

Клапанный механизм "восьмерочного" двигателя максимально простой, а потому – надежный и неприхотливый

Рекомендация Авто24

Даже если автомобиль давно уже не новый, с большим пробегом или в почтенном возрасте, все равно стоит придерживаться определенных заводом-изготовителем регламентных работ. У мотора в возрасте и без того немало факторов старения, поэтому не стоит добавлять ему еще и искусственно созданных проблем. Беречь остатки ресурса старого агрегата следует еще и потому, что делать ему серьезный ремонт может быть нерентабельно: стоимость “капиталки” мотора может достигать трети-половины цены всего старого авто.

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