Маловідома в наш час сервісна операція, про яку іноді можна просто забути: регулювання клапанів ГРМ. Але плата за ігнорування буде недешевою – особливо якщо йдеться про ВАЗ-2109 та інші машини з подібним двигуном.

Двигун моделі ВАЗ-2108, яким комплектувалися всі моделі першого передньопривідного сімейства ВАЗу, в момент своєї появи здивував автомобілістів кількома речами. І в тому числі – принципом регулювання теплових зазорів клапанів ГРМ. У механізмі регулювання не виявилося жодного різьбового з’єднання, жодного гвинта, жодної контргайки. Але насправді найважливішим було не це.

Двигун моделі 2108 був вдалим, тож він став базовим для кількох модельних лінійок ВАЗівської продукції на багато років

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У двигуна ВАЗ-2108 (1,3 л) та його модифікацій -21081 (1,1 л) та 21083 (1,5 л), цілком сучасних на момент презентації у 1984 році, було кілька особливостей у клапанному механізмі.

Зазор регулюється не різьбовим вузлом, а заміною регулювальних шайб каліброваної товщини;

У міру зносу зазор у клапанах ВАЗ-2108 іноді не збільшується, а зменшується. Така зміна зазору не супроводжується шумом, що вводить водія в оману. При тому внаслідок спізнілого регулювання клапан пригорає, що потребує серйозного ремонту;

Рекомендований ВАЗом термін перевірки зазорів – 30 тис. км, значно більший за звичні ТО. Але на практиці і при такому пробігові регулювання часто не потребувалося, через що багато хто з власників почав нехтувати регулюванням взагалі. Через що багато моторів виходило з ладу;

Новий двигун вперше з’явився на базовій моделі ВАЗ-2108 “Супутник”, і має індекс 2108, але більш відомий населенню за “дев’яткою”

Також важливо, що попри новий технологічний рівень двигуна (у порівнянні із моторами задньопривідних ВАЗів), регулювання клапанів все також суворо прив’язане до рекомендованої температури агрегату: 20°C.

Враховуючи вищенаведені особливості, регулювання теплових зазорів клапанів двигуна ВАЗ-2108 треба вважати дуже відповідальною операцію.

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Алгоритм процедури можна знайти в заводському мануалі, а ми дамо кілька додаткових порад, про які не йдеться в офіційних книжках.

Допустимий температурний діапазон двигуна для регулювання клапанів 15 – 25°C. Якщо робота провадиться спекотним літом, робіть її рано вранці, коли сонце не нагріло машину і все навколо неї. Є також корегувальні таблиці зазорів для випадків, коли забезпечити рекомендовану виробником температуру не вдається.

Для найбільш точного результату заміряти зазор краще індикатором, або – двома щупами (так звані прохідний і непрохідний).

Надмірний зазор в клапанах – це не лише небажаний акустичний супровід, а й прискорене зношення деталей, адже шум – це вібрації, які впливають на ресурс деталей.

Правильний майстер для регулювання клапанів на ВАЗ-2108 має такий набір інструменту

На автомобілях ВАЗ з двигунами типу 2108 пізніх років випуску завод рекомендував перевіряти зазори кожні 45 тис.км. На думку деяких інженерів-мотористів, це забагато, особливо якщо двигун вже бував у ремонтах – так можна прогавити зменшення зазору і влетіти на капремонт голівки. Варто контролювати зазори кожні 30 тис. км.

Не можна використовувати саморобні або перероблені регулювальні шайби: вони можуть зашкодити сусіднім деталям. До речі, у двигуна ВАЗ-2108, якщо з приводом ГРМ щось станеться, клапани часто зустрічаються в поршнями.

За відсутності двох штатних пристосувань для регулювання клапанів можна обійтися парою пласких викруток. Одна має бути міцною і великою, друга – з лезом шириною від 10 мм. Більшу використовуємо замість інструменту для втоплювання штовхача, другу, поставивши на ребро, – замість фіксатора штовхача.

А в цілому регулювання клапанів на двигуні ВАЗ-2108 та подібних силових агрегатах – процедура цілком доступна для аматора з міцними слюсарними навичками.

Клапанний механізм “вісімкового” двигуна максимально простий, а через те – надійний і невибагливий

Рекомендація Авто24

Навіть якщо автомобіль давно вже не новий, з великим пробігом або у поважному віці, все одно варто дотримуватися визначених заводом-виробником регламентних робіт. У мотора в похилому віці й без того чимало факторів старіння, тож не варто додавати йому ще й штучно створених проблем. Берегти залишки ресурсу старого агрегату слід ще й тому, що робити йому серйозний ремонт може бути нерентабельно: вартість “капіталки” мотора сягати третини-половини ціни всього старенького авто.

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