На днях стало известно, что Renault рассматривает возможность возрождения Espace MPV.

Сейчас Espace – это удлиненная семиместная версия гибридного внедорожника Austral, но концепция и дизайн оригинала образца 1984 года снова "просятся" в работу. Именно на перспективе развития семейного минивэна в электрической версии построили разговор эксперты британского специализированного журнала издания Autocar с генеральным разработчиком Renault для платформы Ampr Medium Оливье Броссе.

Броссе намекнул, что воскрешение оригинального транспортного средства для такого количества людей желательно, поскольку Renault расширяет свою линейку электромобилей на новые сегменты и все варианты рассматриваются.

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"Технически я думаю, что это возможно, но после этого нам придется рассмотреть, будет ли MPV принят европейскими клиентами. Нам же электрический MPV принесет с собой некоторые фундаментальные технические проблемы", – подчеркнул Оливье Броссе

Вероятно, электрический семиместный MPV Espace на основе архитектуры Ampr Medium (ранее известной как CMF-EV), станет французским конкурентом Volkswagen ID Buzz и Kia EV9. Эксперты прогнозируют, что он может противостоять волне новых китайских электрических MPV, таких как Maxus Mifa 7, Xpeng X9 и Zeekr Mix.

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Если немного осовременить дизайн, то классическое издание 1984 года Renault Espace может из "гадкого утенка" стать в электрической версии величественным лебедем. Фото: Renault

Однако не все так просто. По мнению Броссе, техническая проблема видится в том, что после превышения веса транспортного средства в 2,0-2,2 тонны, с технической точки зрения "автомобиль должен быть обязательно с задним приводом".

Для примера Оливье привел внедорожник Ariya от компании-партнера Альянса Nissan, мол, как далеко может зайти платформа Ampr Medium с точки зрения веса в ее текущей форме, ведь увеличение веса более 2000 кг приведет к переходу на заднеприводную или полноприводную компоновку.

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При этом Оливье Броссе не сильно озабочен этой проблемой, поскольку гибкость архитектуры означает, что технические ограничения не обязательно препятствуют расширению портфолио Renault EV на новые сегменты и на этот счет у Renault нет строгой политики.

"Платформы для электромобилей имеют ряд преимуществ, которые позволяют нам оптимизировать внутреннюю упаковку, а с точки зрения дизайна они дают вам гораздо больше свободы", - уточнил напоследок Оливье.

Renault рассматривает воскрешение оригинального транспортного средства, поскольку расширяет свою линейку электромобилей на новые сегменты. Фото: Renault

Компания Renault официально не подтвердила планы вернуть какие-либо другие исторические модели, кроме своих трех компактных электромобилей, но руководитель дизайна Лоуренс Ван Ден Акер обмолвился, что генеральный директор Лука де Мео считает переосмысление классического дизайна "непреодолимым", но предполагает, что стоит вернуться, поскольку фирма расширяет портфолио электромобилей.

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"Я думаю, что есть несколько автомобилей, которые действительно рассказывали бы о хороших временах и возбудить все эти положительные эмоции, которые имеют люди", — сказал Ван Ден Акер.



Таким видят электрический Espace эксперты британского издания Autocar. Инфографика: Autocar