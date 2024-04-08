Днями стало відомо, що Renault розглядає можливість відродження Espace MPV.

Наразі Espace – це подовжена семимісна версія гібридного позашляховика Austral, але концепція та дизайн оригіналу зразка 1984 року знову "просяться" в роботу. Саме на перспективі розвитку сімейного мінівена в електричній версії побудували розмову експерти британського спеціалізованого часопису видання Autocar з генеральним розробником Renault для платформи Ampr Medium Олів’є Броссе.

Броссе натякнув, що воскресіння оригінального транспортного засобу для такої кількості людей бажане, оскільки Renault розширює свою лінійку електромобілів на нові сегменти й всі варіанти розглядаються.

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"Технічно я думаю, що це можливо, але після цього нам доведеться розглянути, чи буде MPV прийнятий європейськими клієнтами. Нам же електричний MPV принесе з собою деякі фундаментальні технічні проблеми", – підкреслив Олів’є Броссе

Ймовірно, електричний семимісний MPV Espace на основі архітектури Ampr Medium (раніше відомої як CMF-EV), стане французьким конкурентом Volkswagen ID Buzz і Kia EV9. Експерти прогнозують, що він може протистояти хвилі нових китайських електричних MPV, таких як Maxus Mifa 7, Xpeng X9 і Zeekr Mix.

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Якщо трішечки осучаснити дизайн, то класичне видання 1984 року Renault Espace може із "гидкого каченяти" стати в електричній версії величним лебедем. Фото: Renault

Однак не все так просто. На думку Броссе, технічна проблема бачиться в тому, що після перевищення ваги транспортного засобу у 2,0-2,2 тонни, з технічного погляду "автомобіль має бути обов’язково із заднім приводом".

Для прикладу Олів’є навів позашляховик Ariya від компанії-партнера Альянсу Nissan, мовляв, як далеко може зайти платформа Ampr Medium з погляду ваги в її поточній формі, адже збільшення ваги понад 2000 кг призведе до переходу на задньопривідне або повнопривідне компонування.

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При цьому Олів’є Броссе не сильно переймається цією проблемою, оскільки гнучкість архітектури означає, що технічні обмеження не обов’язково перешкоджають розширенню портфоліо Renault EV на нові сегменти й щодо цього у Renault немає суворої політики.

"Платформи для електромобілів мають низку переваг, які дозволяють нам оптимізувати внутрішню упаковку, а з погляду дизайну вони дають вам набагато більше свободи", — уточнив наостанок Олів’є.

Renault розглядає воскресіння оригінального транспортного засобу, оскільки розширює свою лінійку електромобілів на нові сегменти. Фото: Renault

Компанія Renault офіційно не підтвердила плани повернути будь-які інші історичні моделі, окрім своїх трьох компактних електромобілів, але керівник дизайну Лоуренс Ван Ден Акер обмовився, що генеральний директор Лука де Мео вважає переосмислення класичного дизайну "непереборним", але припускає, що варто повернутися, оскільки фірма розширює портфоліо електромобілів.

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"Я думаю, що є кілька автомобілів, які дійсно розповідали б про хороші часи та збудити всі ці позитивні емоції, які мають люди", — сказав Ван Ден Акер.



Таким бачать електричний Espace експерти британського видання Autocar. Інфографіка: Autocar