Renault презентовала Twingo E-Tech: возвращение легенды в электрическом формате

Новый Twingo построен на платформе AmpR Small, которую также используют Renault 5, Renault 4 и Nissan Micra. Это позволило совместить компактные размеры с современными технологиями электропривода.

Под капотом - электромотор мощностью 60 кВт (82 л.с.) и крутящим моментом 175 Нм. Такие цифры не впечатляют на бумаге, но для городского авто этого более чем достаточно: 0–100 км/ч за 12,1 секунды, и при этом мгновенная тяга на старте обеспечивает резвую динамику в трафике.

Маленький аккумулятор, большой эффект

Renault решила сосредоточиться на эффективности и доступности. Автомобиль оснащен аккумулятором LFP емкостью 27,5 кВт-ч, который обеспечивает запас хода 262 км по циклу WLTP, что больше, чем у некоторых конкурентов, например VW ID.2, который имеет около 250 км.

Зарядка постоянным током ограничена 50 кВт, но из-за небольшого размера батареи это не проблема - 10–80% занимает около 30 минут. Для повседневного городского пользования этого более чем достаточно.

Крошечный снаружи, просторный внутри

Главная магия Twingo - в его компоновке. При длине 3790 мм и колесной базе 2490 мм автомобиль весит всего 1200 кг, но предлагает простор, достойный моделей классом выше.

В салоне - два независимо сдвижных задних сиденья, которые можно перемещать на 170 мм, чтобы регулировать баланс между местом для ног и багажником. Последний - настоящий рекордсмен в классе:

360 литров в стандартной конфигурации;

более 1000 литров - со сложенными сиденьями;

дополнительно - 50 литров подполового пространства.

Для сравнения: Fiat 500e предлагает вдвое меньше, а Renault 5 имеет багажник только на 326 л.

Эффективность

Twingo E-Tech потребляет всего до 10 кВт-ч на 100 км, что делает его одним из самых экономичных электрокаров на рынке. Кроме того, Renault заявляет о на 50% меньшем углеродном следе в производстве по сравнению со средним электромобилем. Производство модели запланировано в Европе, что поможет избежать углеродных потерь на транспортировку.

Хотя новый Twingo E-Tech не создан для гонок, он воплощает главную идею городского электромобиля - простоту, разумную экономичность и максимальное удобство в ежедневном пользовании. Renault обещает старт продаж в 2026 году, и если обещания по цене оправдаются, этот малыш может стать новым народным электрокаром Европы.