Renault презентувала Twingo E-Tech: повернення легенди в електричному форматі

Новий Twingo побудований на платформі AmpR Small, яку також використовують Renault 5, Renault 4 і Nissan Micra. Це дозволило поєднати компактні розміри з сучасними технологіями електроприводу.

Під капотом — електромотор потужністю 60 кВт (82 к.с.) і крутним моментом 175 Нм. Такі цифри не вражають на папері, але для міського авто цього більш ніж достатньо: 0–100 км/год за 12,1 секунди, і при цьому миттєва тяга на старті забезпечує жваву динаміку в трафіку.

Маленький акумулятор, великий ефект

Renault вирішила зосередитись на ефективності та доступності. Автомобіль оснащено акумулятором LFP ємністю 27,5 кВт-год, котрий забезпечує запас ходу 262 км за циклом WLTP, що більше, ніж у деяких конкурентів, наприклад VW ID.2, який має близько 250 км.

Зарядка постійним струмом обмежена 50 кВт, але через невеликий розмір батареї це не проблема — 10–80% займає близько 30 хвилин. Для повсякденного міського користування цього більш ніж достатньо.

Крихітний зовні, просторий усередині

Головна магія Twingo — в його компоновці. При довжині 3790 мм і колісній базі 2490 мм автомобіль важить лише 1200 кг, але пропонує простір, гідний моделей класом вище.

У салоні — два незалежно зсувні задні сидіння, які можна переміщати на 170 мм, щоб регулювати баланс між місцем для ніг і багажником. Останній — справжній рекордсмен у класі:

360 літрів у стандартній конфігурації;

понад 1000 літрів — зі складеними сидіннями;

додатково — 50 літрів підпідлогового простору.

Для порівняння: Fiat 500e пропонує удвічі менше, а Renault 5 має багажник лише на 326 л.

Ефективність

Twingo E-Tech споживає лише до 10 кВт-год на 100 км, що робить його одним із найекономічніших електрокарів на ринку. Крім того, Renault заявляє про на 50% менший вуглецевий слід у виробництві порівняно з середнім електромобілем. Виробництво моделі заплановане в Європі, що допоможе уникнути вуглецевих втрат на транспортування.

Хоча новий Twingo E-Tech не створений для перегонів, він втілює головну ідею міського електромобіля — простоту, розумну економічність і максимальну зручність у щоденному користуванні. Renault обіцяє старт продажів у 2026 році, і якщо обіцянки щодо ціни справдяться, цей малюк може стати новим народним електрокаром Європи.