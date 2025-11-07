Renault выпустит Trafic с кухней и диваном

Семиместный салон со встроенной кухней и диваном-кроватью добавляет универсальности и широкого маневра тем, кто предпочитает убежать от городской суеты. Получилось стильно и практично.

Как говорится в релизе производителя, семейный минивэн-кемпер будет доступен в двух комплектациях – Evolution и Iconic. Обещано, что обе версии Trafic Escapade завод начнет отгружать заказчикам уже в начале 2026 года.

Путешественники будут благодарны

Автомобиль создан для удовлетворения потребностей путешественников в движении. Для этого разработчики Trafic Escapade позаботились о более широком перечне возможностей, в том числе благодаря ассортименту оригинального оборудования.

Предусмотренные комплектации Evolution и Iconic могут опционально дополняться 17-дюймовыми легкосплавными дисками, индукционным зарядным устройством и камерой заднего вида.

Диван можно разложить в кровать, превратив салон в спальню. Фото: Renault

Выбор есть, были бы для этого деньги

Потребитель сможет выбрать нужную длину, что будет предлагаться в двух размерах. Также из двух вариантов можно будет выбрать силовой потенциал двигатель и коробку передач.

Какой силовой блок предусмотрен:

150-сильный Blue dCi с механической коробкой передач или новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач EAG9.

170-сильный Blue dCi с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач EA.

Салон со спальней, кухней и столовой

Внутри Trafic Escapade оснащен мультимедийной системой Easy Link с 8-дюймовым экраном, беспроводным копированием смартфона, выдвижным ящиком Easy Life.

В зоне передних сидений и рабочего места водителя видим приятную классику – скромно, но все под рукой. Фото: Renault

Для комфорта предлагается автоматический климат-контроль и новое поколение систем помощи водителю.

Салон будет иметь двуспальный диван-кровать, раскладной столик (входит в комплектацию Iconic) и два поворотных сиденья во втором ряду. В багажнике размещен новый кухонный модуль.

В багажном отсеке размещено много чего полезного в путешествии. Фото: Renault

Комплектация кухни состоит из встроенной газовой плиты, раскладной раковины с распылителем. Также там есть 5-литровый бак для чистой воды и место для хранения вещей, что превращает автомобиль в настоящий кокон на колесах.

Trafic Escapade стал кемпером-фургоном

Производитель классифицировал и одобрил собранный в Сандувиле (Франция) Trafic Escapade как кемпер-фургон, согласно классификации SPV.

Ценник пока не озвучен, его расшифруют ближе к старту продаж, что в Европе уже будут доступны в начале 2026 года.