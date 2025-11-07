Renault випустить Trafic з кухнею та диваном

Семимісний салон із вбудованою кухнею та диваном-ліжком додає універсальності та широкого маневру тим, хто воліє втекти від міської метушні. Вийшло стильно і практично.

Як йдеться у релізі виробника, сімейний мінівен-кемпер буде доступний у двох комплектаціях – Evolution та Iconic. Обіцяно, що обидві версії Trafic Escapade завод розпочне відвантажувати замовникам уже на початку 2026 року.

Мандрівники будуть вдячні

Автомобіль створено для задоволення потреб мандрівників у русі. Задля цього розробники Trafic Escapade подбали про ширший перелік можливостей, в тому числі завдяки асортименту оригінального обладнання.

Передбачені комплектації Evolution та Iconic можуть опціонально доповнюватися 17-дюймовими легкосплавними дисками, індукційним зарядним пристроєм та камерою заднього огляду.

Диван можна розкласти в ліжко, перетворивши салон у спальню. Фото: Renault

Вибір є, були б для цього гроші

Споживач зможе вибрати потрібну довжину, що пропонуватиметься у двох розмірах. Також з двох варіантів можна буде вибрати силовий потенціал двигун та коробку передач.

Який силовий блок передбачено:

150-сильний Blue dCi з механічною коробкою передач або новою 9-ступеневою автоматичною коробкою передач EAG9.

170-сильний Blue dCi з новою 9-ступеневою автоматичною коробкою передач EA.

Салон зі спальнею, кухнею та їдальнею

Усередині Trafic Escapade оснащений мультимедійною системою Easy Link з 8-дюймовим екраном, бездротовим копіюванням смартфона, висувною шухлядою Easy Life.

В зоні передніх сидінь та робочого місця водія бачимо приємну класику – скромно, але все під рукою. Фото: Renault

Для комфорту пропонується автоматичний клімат-контроль та нове покоління систем допомоги водієві.

Салон матиме двоспальний диван-ліжко, розкладний столик (входить до комплектації Iconic) та два поворотні сидіння у другому ряду. У багажнику розміщено новий кухонний модуль.

В багажному відсіку розміщено багато чого корисного в подорожі. Фото: Renault

Комплектація кухні складається з вбудованої газової плити, розкладної раковини з розпилювачем. Також там є 5-літровий бак для чистої води та місце для зберігання речей, що перетворює автомобіль на справжній кокон на колесах.

Trafic Escapade став кемпером-фургоном

Виробник класифікував та схвалив зібраний у Сандувілі (Франція) Trafic Escapade як кемпер-фургон, згідно з класифікацією SPV.

Цінник поки не озвучено, його розшифрують ближче до старту продаж, що у Європі вже будуть доступні на початку 2026 року.