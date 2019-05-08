Такой Mercedes с шильдиком Maybach будет стоить не менее 200 тысяч долларов.

В распоряжении дизайнеров оказались шпионские снимки тестового мула самого роскошного из Мерседесовских кроссоверов, что, вместе с изображениями рядового GLS, позволило создать реалистичные рендеры модификации с приставкой Maybach.

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Дебют нового поколения полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS 2020 состоялся на Международном автосалоне в Нью-Йорке в прошлом месяце. Вслед за ним ожидается премьера ультра-люксового выполнения Maybach с удлиненной колесной базой.

Все основные кузовные панели флагманского SUV сохранятся, однако "Майбах" получит особую решетку радиатора с хромированными вертикальными решетками, а также новый обвес, также с дополнительным хромом. Оптика, судя по всему, будет такой же, как у обычного GLS. Не исключено, что Maybach GLS получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.



Фото: рендер Mercedes-Maybach GLS / Kolesa

На сегодня самая мощная модификация GLS имеет индекс 580 и оснащается 4-литровым битурбир-мотором с гибридной технологией EQ Boost. Отдача такого агрегата составляет 483 л.с. и 699 Нм крутящего момента. Все кроссоверы GLS оснащаются 9-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией и полным приводом 4Matic.

Несколько месяцев назад Mercedes-Benz зарегистрировал для модели GLS три индекса: 600, 680 и S680. Один из них (или все) может быть использован для кроссовера Mercedes-Maybach. Премьера новинки ожидается в конце этого года. Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, произведенным в США.

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