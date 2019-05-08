Такий Mercedes з шильдиком Maybach коштуватиме не менш як 200 тисяч доларів.

У розпорядженні дизайнерів опинились шпигунські знімки тестового мула найрозкішнішого з Мерседесівських кросоверів, що разом з зображеннями рядового GLS, дозволило створити реалістичні рендери модифікації з приставкою Maybach.

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Дебют нового покоління повнорозмірного кроссовера Mercedes-Benz GLS 2020 відбувся на Міжнародному автосалоні у Нью-Йорку минулого місяця. Слідом за ним очікується прем’єра ультра-люксового виконання Maybach з подовженою колісною базою.

Всі основні кузовні панелі флагманського SUV збережуться, однак “Майбах” отримає особливу решітку радіатора з хромованими вертикальними ґратами, а також новий обвіс, також з додатковим хромом. Оптика, судячи з усього, буде такою ж, як у звичайного GLS. Не виключено, що Maybach GLS отримає опцію двоколірного забарвлення кузова, аналогічно седанам Mercedes-Maybach.



Фото: рендер Mercedes-Maybach GLS / Kolesa

На сьогодні найпотужніша модифікація GLS має індекс 580 і оснащується 4-літровим бітурбір-мотором з гібридною технологією EQ Boost. Віддача такого агрегата складає 483 к.с. і 699 Нм крутного моменту. Усі кросовери GLS оснащуються 9-ступінчастою автоматичною трансмісією і повним приводом 4Matic.

Кілька місяців тому Mercedes-Benz зареєстрував для моделі GLS три індекси: 600, 680 і S680. Один з них (або й усі) може бути використано для кросовера Mercedes-Maybach. Прем'єра новинки очікується наприкінці цього року. Mercedes-Maybach GLS стане найдорожчим автомобілем, виробленим в США.

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