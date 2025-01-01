Rivian показала новые четырехмоторные R1S и R1T мощностью 1039 лошадиных сил

Прошлым летом компания Rivian представила R1S и R1T второго поколения, а дебютировали новые варианты с четырьмя моторами. Это высокопроизводительные электромобили, цены на которые начинаются от 115 990 долларов за пикап и 121 990 долларов за внедорожник.

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Общая мощность четырехмоторной установки составляет 1039 лошадиных сил и 1622 Нм крутящего момента. Она позволяет R1T разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, тогда как R1S всего на одну десятую секунды медленнее. Компания не разглашает детальные спецификации автомобилей, но отметила, что их запас хода составляет до 602 км по циклу EPA.

Однако, при активации режима Conserve, который отключает задний привод, он увеличивается до 645 километров. Компания добавила, что “задний электромотор имеет больше передаточное число и создан для максимальной производительности и крутящего момента, тогда как передний оптимизирован для максимальной эффективности на крейсерских скоростях”. Эти двигатели были разработаны собственными силами автопроизводителя и имеют эффективное охлаждение, что помогает значительно улучшить их тепловые характеристики во время высоких нагрузок.

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Варианты Quad имеют интерьер Ascend со стегаными сиденьями, расширенной строчкой и более изысканными дверными панелями. Среди других особенностей – отделка цвета коричневого ясеня, ореха или дерева плавника. Также в список оснащения входят новые 20- и 22-дюймовые колеса с тормозными суппортами цвета Laguna Beach Blue.

Также новые электрокроссоверы имеют стеклянную крышу и стандартный пакет затемнения, компрессор и защиту дна. Более полезным дополнением для американских покупателей является порт зарядки North American Charging Standard (NACS), который будет стандартным для каждого R1 2026 года, хотя кроссоверы будут иметь бесплатный адаптер типа CCS.

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Чтобы отпраздновать появление нового Quad, Rivian анонсировала выпуск версий Launch Edition. Они отличаются эксклюзивным цветом Launch Green и уникальной эмблемой на панели приборов. Стоимость моделей Launch Edition несколько выше и начинается от 119 990 долларов за R1T и 125 990 долларов за R1S.