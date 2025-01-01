Rivian показала нові чотиримоторні R1S та R1T потужністю 1039 кінських сил

Минулого літа компанія Rivian представила R1S та R1T другого покоління, а дебютували нові варіанти з чотирма моторами. Це високопродуктивні електромобілі, ціни на які починаються від 115 990 доларів за пікап та 121 990 доларів за позашляховик.

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Загальна потужність чотиримоторної установки становить 1039 кінських сил та 1622 Нм крутного моменту. Вона дозволяє R1T розганятися від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди, тоді як R1S всього на одну десяту секунди повільніший. Компанія не розголошує детальні специфікації автівок, але зазначила, що їх запас ходу становить до 602 км за циклом EPA.

Проте, при активації режиму Conserve, який відключає задній привід, він збільшується до 645 кілометрів. Компанія додала, що “задній електромотор має більше передавальне число та створений для максимальної продуктивності та крутного моменту, тоді як передній оптимізований для максимальної ефективності на крейсерських швидкостях”. Ці двигуни були розроблені власними силами автовиробника й мають ефективне охолодження, що допомагає значно покращити їхні теплові характеристики під час високих навантажень.

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Варіанти Quad мають інтер'єр Ascend зі стьобаними сидіннями, розширеною строчкою та вишуканішими дверними панелями. Серед інших особливостей – оздоблення кольору коричневого ясена, горіха або дерева плавника. Також в список оснащення входять нові 20- та 22-дюймові колеса з гальмівними супортами кольору Laguna Beach Blue.

Також нові електрокросовери мають скляний дах і стандартний пакет затемнення, компресор та захист дна. Більш корисним доповненням для американських покупців є порт заряджання North American Charging Standard (NACS), який буде стандартним для кожного R1 2026 року, хоча кросовери матимуть безплатний адаптер типу CCS.

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Щоб відсвяткувати появу нового Quad, Rivian анонсувала випуск версій Launch Edition. Вони відрізняються ексклюзивним кольором Launch Green та унікальною емблемою на панелі приладів. Вартість моделей Launch Edition дещо вище й починається від 119 990 доларів за R1T та 125 990 доларів за R1S.