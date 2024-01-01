Електрофургони Amazon тепер може придбати будь-хто

Автовиробник відкрив замовлення на дві різні версії, вартість яких, габаритні, силові та вантажні характеристики мають розбіжності. Цінник на моделі Rivian Delivery 500 і Delivery 700 стартує з 79 900 доларів США. Про це пише carscoops.com.

У першому випадку покупець за 79,9 тис. доларів отримає фургон довжиною у 6 312 мм та багажним салоном на 13,790 літрів. Туди він зможе завантажити на піддонах, в коробках, мішках чи пакунках 1208 кг поклажі.

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А ось Delivery 700 при всій зовнішній схожості фургона у стартовій ціні обійдеться у 83 900 доларів. Фургон довший – 7 061 мм, завдяки чому внутрішній об’єм доходить до 18 463 літрів. Щодо вантажності, то вона тут майже однакова, всього на 16 кг більша від "п’ятисотого" й становить 1024 кг.

Amazon з парком у 20 000 електричних фургонів Rivian Delivery кілька років тримав на цей автобренд повний ексклюзив. Фото: Amazon

Обидва фургони мають літій-залізо-фосфатну батарею місткістю 100 кВт-год, яка живить передній двигун, що видає 315 к.с. (235 кВт / 320 к.с.) і 405 Нм крутного моменту. За такого потенціалу дальність пробігу приблизно становить 257 км, але все залежить від кліматичних та рельєфних умов.

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Для поновлення заряду батарей фургони мають можливість швидкого заряджання постійним струмом, максимальна потужність якої становить 100 кВт.

Автомобілі доставлення "до порога" заполонили як мегаполіси, так маленькі міста та поселення у зоні обслуговування Amazon. Фото: Rivian

Покупці знайдуть досить простий салон з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і 15,4-дюймовою інформаційно-розважальною системою. До них приєднується сидіння водія з підігрівом та охолодженням, а також відкидне сидіння пасажира.

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Водієві роботу спростить довгий список систем допомоги. Насамперед це адаптивний круїз-контроль, попередження про сліпі зони та інформація про обмеження швидкості. Модель також має систему утримання в смузі руху, попередження про виїзд зі смуги руху, автоматичне екстрене гальмування.

Окрім цього, сюди додали попередження про лобове зіткнення, перехресний рух ззаду та автоматичне перемикання дальнього світла. Завершують основні моменти допомоги камера кругового огляду, системи попередження про задній хід і кругового паркування Surround Park Assist.

Якщо порівняти вартість, то цінник на фургони з Rivian Delivery 500/700 вищі, а пробіг менший від лінійки найближчих по характеристиках машин доставлення Chevy Brightdrop. Однак це не сильно засмучує менеджерів Rivian, які ставку роблять на надійність, високий ресурс та привабливу вартість володіння Delivery.

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"Зараз Amazon має у своєму флоті понад 20 000 наших машин, які доставили понад мільярд посилок лише у 2024 році. Ми раді, що тепер можемо відкрити продажі для автопарків усіх розмірів у США, незалежно від того, чи хочуть вони один фургон, чи тисячі", – заявив Том Соломон з Rivian.