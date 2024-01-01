Электрофургоны Amazon теперь может приобрести любой желающий

Автопроизводитель открыл заказы на две разные версии, стоимость которых, габаритные, силовые и грузовые характеристики имеют расхождения. Ценник на модели Rivian Delivery 500 и Delivery 700 стартует с 79 900 долларов США. Об этом пишет carscoops.com.

В первом случае покупатель за 79,9 тыс. долларов получит фургон длиной в 6 312 мм и багажным салоном на 13,790 литров. Туда он сможет загрузить на поддонах, в коробках, мешках или пакетах 1208 кг поклажи.

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А вот Delivery 700 при всей внешней схожести фургона в стартовой цене обойдется в 83 900 долларов. Фургон длиннее – 7 061 мм, благодаря чему внутренний объем доходит до 18 463 литров. Что касается грузоподъемности, то она здесь почти одинаковая, всего на 16 кг больше "пятисотого" и составляет 1024 кг.

Amazon с парком в 20 000 электрических фургонов Rivian Delivery несколько лет держал на этот автобренд полный эксклюзив. Фото: Amazon

Оба фургона имеют литий-железо-фосфатную батарею емкостью 100 кВт-ч, которая питает передний двигатель, выдающий 315 л.с. (235 кВт / 320 л.с.) и 405 Нм крутящего момента. При таком потенциале дальность пробега примерно составляет 257 км, но все зависит от климатических и рельефных условий.

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Для обновления заряда батарей фургоны имеют возможность быстрой зарядки постоянным током, максимальная мощность которой составляет 100 кВт.

Автомобили доставки "до порога" заполонили как мегаполисы, так маленькие города и поселения в зоне обслуживания Amazon. Фото: Rivian

Покупатели найдут довольно простой салон с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 15,4-дюймовой информационно-развлекательной системой. К ним присоединяется сиденье водителя с подогревом и охлаждением, а также откидное сиденье пассажира.

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Водителю работу упростит длинный список систем помощи. Прежде всего это адаптивный круиз-контроль, предупреждение о слепых зонах и информация об ограничении скорости. Модель также имеет систему удержания в полосе движения, предупреждение о выезде из полосы движения, автоматическое экстренное торможение.

Кроме этого, сюда добавили предупреждение о лобовом столкновении, перекрестное движение сзади и автоматическое переключение дальнего света. Завершают основные моменты помощи камера кругового обзора, системы предупреждения о заднем ходе и круговой парковки Surround Park Assist.

Если сравнить стоимость, то ценник на фургоны с Rivian Delivery 500/700 выше, а пробег меньше от линейки ближайших по характеристикам машин доставки Chevy Brightdrop. Однако это не сильно огорчает менеджеров Rivian, которые ставку делают на надежность, высокий ресурс и привлекательную стоимость владения Delivery.

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"Сейчас Amazon имеет в своем флоте более 20 000 наших машин, которые доставили более миллиарда посылок только в 2024 году. Мы рады, что теперь можем открыть продажи для автопарков всех размеров в США, независимо от того, хотят ли они один фургон, или тысячи", – заявил Том Соломон из Rivian.