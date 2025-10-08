Робот NUMO для военных: на что он способен

Наземная гусеничная платформа для логистических и боевых задач во фронтовых условиях признана пригодной для эксплуатации в войсках, независимо от их ведомственной принадлежности. Как сообщает специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на производителя "Танковое Бюро", Минобороны Украины кодифицировало NUMO.

Что дает кодификация

С таким документом дистанционно управляемый транспортер разрешается покупать даже за бюджетные средства по установленной процедуре на конкурсной основе. И это многое дает именно в продвижении техники на очень насыщенном рынке таких машин.

Поэтому "Танковое Бюро", что является разработчиком и производителем этой универсальной машины переднего края, получило право участвовать в тендерных торгах, проводимых соответствующими службами, организациями и ведомствами по закупке товаров за счет государственного финансирования.

Роботизированная платформа переднего края NUMO имеет полуторакилометровый радиус уверенной связи для управления. Фото: Танковое Бюро

Правда, цена немалая, но все хорошее дешевым не бывает. Тем более в таком сегменте машин. Как выяснила редакция Авто24, средняя стартовая стоимость НРК начинается с 423 000 гривен.

Для чего предназначена NUMO

Машина универсального назначения под боевые и логистические операции в условиях передовой линии фронта по своему функциональному назначению может работать как транспортер для доставки боезапаса, продовольствия, воды, медикаментов и различной амуниции в одну сторону и эвакуации раненых в обратном направлении.

Там, где бойцам не стоит покидать позиции, отпор врагу может дать 12.7 мм пулеметная версия дистанционного поражения живой силы оккупантов. Фото: Танковое Бюро

При необходимости на платформу можно установить боевой модуль с пулеметом KT-7.62 или M2 Browning 12.7. Управление огнем с конкретным прицеливанием по вражеским позициям осуществляется оператором дистанционно с помощью изображений с видеокамеры на монитор в дистанционном пульте.

Здесь следует отметить, что "Танковое Бюро" занималось этой разработкой совместно с miltech-компанией DevDroid.

Кроме турели, на платформу можно установить мачту-ретранслятор, “егозу”, противоминные тралы и тому подобное. Есть возможность использовать транспортер как тягач. Груз может быть не только на платформе, но и на прицепной тележке или санках.

Этой машине можно доверить на линии соприкосновения и инженерные работы – справляется на раз. Фото: Танковое Бюро

Технические характеристики транспортера

В редакции Авто24 сравнили потенциал грузоподъемности 6-центнерного транспортера и признали, что в классе подобных машин он считается одним из лучших. При полной массе 620 килограммов и клиренсом в 23,5 см наземный дрон способен везти по бездорожью три центнера всякой поклажи.

Скоростным его назвать трудно, это – тихоход, что исправно выполняет поставленную задачу. В максимальном режиме передвижения он способен держать лишь 7 км/ч, что немного больше спокойной ходьбы человека.

"НРК частично заменяют человека на поле боя – доставляют провизию, осуществляют эвакуацию, работают там, где риск слишком высок. NUMO уже успешно используется военными в миссиях, а его кодификация подтверждает практическую готовность и ценность комплекса", – отметил в интервью "Милитарному" директор "Танкового Бюро" Назар Приймак.

Гусеничная ходовая база модульной платформы преодолеет грязь, снежные заносы и даже по пашне легко пройдет с тремя центнерами груза. Фото: Танковое Бюро

Как управлять NUMO

Армейцам должны понравиться различные версии систем управления. Разработчики уверяют, что пять видов связи должны удовлетворить военных. Для НРК NUMO могут использоваться частотные сигналы Wi-Fi, LTE, DTC, Silvus, Starlink.

Для любой версии время развертывания работы к работе не превышает до 10 минут.