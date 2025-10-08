Робот NUMO для військових: на що він здатен

Наземна гусенична платформа для логістичних і бойових завдань у фронтових умовах визнана придатною для експлуатації у військах, незалежно від їх відомчої належності. Як повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi з посиланням на виробника "Танкове Бюро", Міноборони України кодифікувало NUMO.

Що дає кодифікація

З таким документом дистанційно керований транспортер дозволяється купувати навіть за бюджетні кошти за установленою процедурою на конкурсній основі. І це багато чого дає саме в просуванні техніки на дуже насиченому ринку таких машин.

Відтак "Танкове Бюро", що є розробником та виробником цієї універсальної машини переднього краю, отримало право брати участь в тендерних торгах, що проводяться відповідними службами, організаціями та відомствами з закупівлі товарів коштом державного фінансування.

Роботизована платформа переднього краю NUMO має півторакілометровий радіус впевненого зв'язку для управління. Фото: Танкове Бюро

Щоправда, ціна чимала, але все добре дешевим не буває. Тим паче в такому сегменті машин. Як з'ясувала редакція Авто24, середня стартова вартість НРК починається з 423 000 гривень.

Для чого призначена NUMO

Машина універсального призначення під бойові та логістичні операції в умовах передової лінії фронту за своїм функціональним призначенням може працювати як транспортер для доставки боєзапасу, харчів, води, медикаментів та різної амуніції в один бік та евакуації поранених у зворотному напрямку.

Там, де бійцям не варто покидати позиції, відсіч ворогу може дати 12.7 мм кулеметна версія дистанційного ураження живої сили окупантів. Фото: Танкове Бюро

При потребі на платформу можна встановити бойовий модуль з кулеметом KT‑7.62 чи M2 Browning 12.7. Управління вогнем з конкретним прицілюванням по ворожих позиціях здійснюється оператором дистанційно за допомогою зображень з відеокамери на монітор в дистанційному пульті.

Тут слід наголосити, що "Танкове Бюро" займалося цією розробкою спільно з miltech-компанією DevDroid.

Окрім турелі, на платформу можна встановити щоглу-ретранслятор, “єгозу”, протимінні трали тощо. Є можливість використати транспортер як тягач. Вантаж може бути не тільки на платформі, але й на причіпному візку чи санчатах.

Цій машині можна довірити на лінії зіткнення й інженерні роботи – справляється на раз. Фото: Танкове Бюро

Технічні характеристики транспортера

В редакції Авто24 порівняли потенціал вантажності 6-центнерного транспортера і визнали, що у класі подібних машин він вважається одним з кращих. При повній масі 620 кілограмів та кліренсом у 23,5 см наземний дрон спроможний везти по бездоріжжю три центнери усілякої поклажі.

Швидкісним його назвати важко, це – тихохід, що справно виконує поставлене завдання. В максимальному режимі пересування він спроможний тримати лише 7 км/год, що трішечки більше від спокійної ходи людини.

"НРК частково заміняють людину на полі бою – доставляють провізію, здійснюють евакуацію, працюють там, де ризик надто високий. NUMO вже успішно використовується військовими у місіях, а його кодифікація підтверджує практичну готовність і цінність комплексу", – зазначив в інтерв'ю "Мілітарному" директор "Танкового Бюро" Назар Приймак.

Гусенична ходова база модульної платформи здолає багнюку, снігові перемети й навіть по ріллі легко пройде з трьома центнерами вантажу. Фото: Танкове Бюро

Як керувати NUMO

Армійцям мають сподобатися різні версії систем управління. Розробники запевняють, що п'ять видів зв'язку мають задовольнити військових. Для НРК NUMO можуть використовуватися частотні сигнали Wi-Fi, LTE, DTC, Silvus, Starlink.

Для будь-якої версії час розгортання роботи до роботи не перевищує до 10 хвилин.