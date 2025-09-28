Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter выглядит как обычный фургон: фото

Как рассказывает Autoevolution, Rock Solid Vans – это малая семейная компания по производству домов на колесах, базирующаяся Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Фирма специализируется на переработке Mercedes-Benz Sprinter в роскошные фургоны. Особенностью их кемперов является то, что они построены с использованием алюминия.

Команда мастеров отдает приоритет качеству над количеством, и для каждой конструкции они используют материалы высочайшего качества, сочетая прочный алюминиевый каркас с изящной отделкой древесины для видимой отделки. Каждый дом на колесах собирают вручную. Производитель предоставляет годовую гарантию на свои изделия.

Последний проект Rock Solid Vans - Mercedes-Benz Sprinter 2500 AWD, внешне выглядит совершенно обычным фургоном, однако внутри предлагает практическую функциональность с роскошными деталями. Он может похвастаться элегантным, современным видом с серыми стенами, роскошным виниловым полом, шкафами и ящиками из массива черного ореха, а также потрясающей столешницей, которая подчеркивает натуральную текстуру древесины.

Спереди установлены сиденья, вращающиеся полностью и дополняются сиденьем-скамейкой и регулируемым столом. Вместе они создают обеденную зону, рабочее место или даже уютный уголок для отдыха. Встроенная скамья имеет четыре больших ящика для хранения вещей и шкафчик для унитаза Laveo с сухим смывом, что позволяет эффективно использовать каждый сантиметр полезного пространства.

Сверху расположен шкафчик из орехового дерева с открытым местом для хранения. Он расположен под углом для большего пространства над головой, но это практичное решение также добавляет дизайну приятного современного вида. В задней части есть поперечная кровать с мягким матрасом. Поднятая платформа кровати освобождает свободное место для размещения дополнительных вещей, в частности велосипеда.

Кемпер был создан для комфорта во все времена года, благодаря пакету шумоизоляции, автономному кондиционеру Dometic, вентилятору Maxxair, вентиляционным окнам и дизельному обогревателю Espar с термостатом. Кроме того, автомобиль имеет литий-ионный аккумулятор на 400 А, зарядное устройство и инвертор на 3000 Вт вместе с солнечными панелями на крыше. Стоимость этого фургона от Rock Solid Vans составляет 159 999 долларов.