Розкішний кемпер на базі Mercedes-Benz Sprinter виглядає як звичайний фургон: фото

Як розповідає Autoevolution, Rock Solid Vans – це мала сімейна компанія з виробництва будинків на колесах, що базується Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Фірма спеціалізується на переробці Mercedes-Benz Sprinter у розкішні фургони. Особливістю їх кемперів є те, що вони побудовані з використанням алюмінію.

Команда майстрів надає пріоритет якості над кількістю, і для кожної конструкції вони використовують матеріали найвищої якості, поєднуючи міцний алюмінієвий каркас з витонченою обробкою деревини для видимого оздоблення. Кожен будинок на колесах збирають вручну. Виробник надає річну гарантію на свої вироби.

Останній проєкт Rock Solid Vans - Mercedes-Benz Sprinter 2500 AWD, ззовні виглядає абсолютно звичайним фургоном, проте всередині пропонує практичну функціональність з розкішними деталями. Він може похвалитися елегантним, сучасним виглядом із сірими стінами, розкішною вініловою підлогою, шафами та шухлядами з масиву чорного горіха, а також приголомшливою стільницею, яка підкреслює натуральну текстуру деревини.

Спереду встановлено сидіння, що обертаються повністю та доповнюються сидінням-лавкою та регульованим столом. Разом вони створюють обідню зону, робоче місце або навіть затишний куточок для відпочинку. Вбудована лава має чотири великі шухляди для зберігання речей та шафку для унітазу Laveo із сухим змивом, що дозволяє ефективно використовувати кожен сантиметр корисного простору.

Зверху розташована шафка з горіхового дерева з відкритим місцем для зберігання. Вона розташована під кутом для більшої простору над головою, але це практичне рішення також додає дизайну приємного сучасного вигляду. В задній частині є поперечне ліжко з м’яким матрасом. Піднята платформа ліжка звільняє вільне місце для розміщення додаткових речей, зокрема велосипеда.

Кемпер був створений для комфорту в усі пори роки, завдяки пакету шумоізоляції, автономному кондиціонеру Dometic, вентилятору Maxxair, вентиляційним вікнам та дизельному обігрівачу Espar з термостатом. Крім того, автівка має літій-іонний акумулятор на 400 А, зарядний пристрій та інвертор на 3000 Вт разом з сонячними панелями на даху. Вартість цього фургону від Rock Solid Vans становить 159 999 доларів.