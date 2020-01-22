Стоимость первого SUV британской марки – от 200 тысяч евро.

Как стало известно Авто24 из собственных источников, первый Aston Martin DBX прибудет в Украину уже 7 февраля 2020 года. Роскошный внедорожник легендарной британской марки сначала будет доступен как демо-кар для сотрудников официального дилера в Украине, а с весны поступит в продажу. Купить суперкросовер, как и другие модели Aston Martin, можно будет в комплексе автосалонов премиум-брендов вблизи с. Гора на трассе Киев-Борисполь.

Первый кроссовер в гамме британского Aston Martin удивит не только характерным силуэтом, в котором задняя часть имеет специфическое антикрыло. Ручки дверей по последней моде будут утоплены в кузов, а вместо заднего стеклоочистителя у SUV – форсунка со сжатым воздухом.

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Автомобиль имеет легкий и сверхпрочный кузов, спортивный характер и постоянный полный привод. Клиренс – от 190 до 235 мм, под капотом – модернизированный 4,0-литровый битурбомотор V8 Mercedes-AMG, настроенный на 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В первую сотню спорт-кроссовер берет за 4,5 с, максимальная скорость – 291 км/ч.

В салоне использованы натуральные материалы, а на его оформление уходит 200 часов ручного труда.

Стоимость Aston Martin DBX в Украине пока неизвестна, а вот в Германии он стоит от 193 500 евро.

Aston Martin DBX будет конкурировать с Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, топовыми версиями Porsche Cayenne, Maserati Levante Trofeo.

Напомним, что Rolls-Royce установил рекорд продаж в мире и Украине.