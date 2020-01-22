Вартість першого SUV британської марки – від 200 000 євро.

Як стало відомо Авто24 з власних джерел, перший Aston Martin DBX прибуде в Україну вже 7 лютого 2020 року. Розкішний позашляховик легендарної британської марки спочатку буде доступний як демо-кар для співробітників офіційного дилера в Україні, а з весни надійде у продаж. Придбати суперкросовер, як і інші моделі Aston Martin, можна буде в комплексі автосалонів преміум-брендів поблизу с. Гора на трасі Київ-Бориспіль.

Перший кросовер в гамі британського Aston Martin здивує не лише характерним силуетом, в якому задня частина має специфічне антикрило. Ручки дверей за останньою модою будуть втоплені в кузов, а замість заднього склоочисника в SUV – форсунка зі стиснутим повітрям.

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Автомобіль має легкий та надміцний кузов, спортивний характер та постійний повний привід. Кліренс – від 190 до 235 мм, під капотом – модернізований 4,0-литровый бітурбомотор V8 Mercedes-AMG, налаштований на 550 к.с. та 700 Нм крутного моменту. До першої сотні спорт-кросовер розганяється за 4,5 с, максимальна швидкість – 291 км/год.

В салоні використано натуральні матеріали, а на його оздоблення йде 200 годин ручної праці.

Вартість Aston Martin DBX в Україні поки що невідома, а от в Німеччині він коштує від 193 500 євро.

Aston Martin DBX буде конкурувати з Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, топовими версіями Porsche Cayenne, Maserati Levante Trofeo.

Нагадаємо, що Rolls-Royce встановив рекорд продажів в світі і Україні.