Россияне выпустили новые гусеничные вездеходы "Пластун": как они горят на фронте

Впервые транспортеры “Пластун-СН” с очень чувствительными к огню топливными баками для питания “Жигулевских” бензиновых двигателей появились на передовой российской армии осенью прошлого года. Их было немного, очевидно, тестовая партия, но эти машины переднего края сразу понравились украинским операторам беспилотной авиации.

У модернизированной "Пластун-2" – вместо открытой крыши и боковых дверей что-то клеенчатое и непрозрачное. Новинка представлена на форуме в кузовах универсал и пикап.

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Машины имеют легкую броню, могут свободно перевозить группу из восьми человек, работать как платформа под 82-мм миномет. Обозреватели газеты "Известия" благодарят разработчиков за тентовый верх, поскольку брезент крепится на специальных ферромагнитах, что позволяет в случае опасности быстро сбросить его.

В салон транспортера "Пластун-СН" с открытой крышей украинские дроны легко попадают. Фото: "Русские вездеходы Пластун".

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Доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев, на которого ссылается газета, уверяет, что "Пластун-СН" может стать хорошей машиной снабжения и эвакуации для подразделений переднего края.

"В том, что машина не имеет бронированной крыши, есть свои плюсы: при подрыве на мине или попадании боеприпаса солдаты, находящиеся в открытом десантном отделении, пострадают гораздо меньше, чем в закрытом. Их может выбросить взрывной волной, но они могут остаться живыми. Есть и другие преимущества, поскольку из такой машины можно вести огонь на ходу, прикрываясь бортовой броней, легче следить за небом", – уверяет доцент-полковник.

Украинские операторы опровергать мнение московского теоретика не собираются, поскольку уже убедились, что российские воины легко покидают "Пластун" под воздействием силы метко сброшенной с дрона бомбы.

Вот так "Пластун-СН" выглядит после попадания. Фото: t.me/komdiv_76/2686

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Вот так выглядит клеенчатый транспортер "Пластун-2". Фото: "Русские вездеходы Пластун".

Предположение московских экспертов, что вскоре российская армия будет иметь еще больше "Пластунов", особенно в новой версии "Пластун-2", в украинских войсках встретили одобрительно: такие машины с FPV-дронов поражать гораздо легче, чем с жесткой крышей.