Росіяни випустили нові гусеничні всюдиходи "Пластун": як вони горять на фронті

Вперше транспортери "Пластун-СН" з дуже чутливими до вогню паливними баками для живлення “Жигулівських” бензинових двигунів з’явилися на передовій російської армії восени минулого року. Їх було небагато, вочевидь, тестова партія, але ці машини переднього краю відразу сподобалися українським операторам безпілотної авіації.

У модернізованої "Пластун-2" – замість відкритого даху та бічних дверей щось клейончасте та непрозоре. Новинка представлена на форумі в кузовах універсал та пікап.

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Машини мають легку броню, можуть вільно перевозити групу із восьми осіб, працювати як платформа під 82-мм міномет. Оглядачі газети "Известия" завдячують розробникам за тентовий верх, оскільки брезент кріпиться на спеціальних феромагнітах, що дозволяє у разі небезпеки швидко скинути його.

В салон транспортера "Пластун-СН" з відкритим дахом українські дрони легко влучають. Фото: "Русские вездеходы Пластун".

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Доцент РЕУ ім. Плеханова, полковник Олександр Перенджієв, на якого посилається газета, запевняє, що "Пластун-СН" може стати гарною машиною постачання та евакуації для підрозділів переднього краю.

"У тому, що машина не має броньованого даху, є свої плюси: при підриві на міні або попаданні боєприпасу солдати, які перебувають у відкритому десантному відділенні, постраждають набагато менше, ніж у закритому. Їх може викинути вибуховою хвилею, але вони можуть залишитися живими. Є й інші переваги, оскільки з такої машини можна вести вогонь на ходу, прикриваючись бортовою бронею, легше стежити за небом", – запевняє доцент-полковник.

Українські оператори спростовувати думку московського теоретика не збираються, оскільки уже переконалися, що російські вояки легко покидають "Пластун" під дивовижною силою дії влучно скинутої з дрона бомби.

Ось так "Пластун-СН" виглядає після влучення. Фото: t.me/komdiv_76/2686

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Ось так виглядає клейончастий транспортер "Пластун-2". Фото: "Русские вездеходы Пластун".

Припущення московських експертів, що невдовзі російська армія матиме ще більше "Пластунів", особливо у новій версії "Пластун-2", в українських військах зустріли схвально: такі машини з FPV-дронів вражати набагато легше, ніж з жорстким дахом.