Рынок электромобилей с пробегом в Украине: итоги сентября 2025 года

Украинский рынок подержанных электромобилей продолжает динамично развиваться. В сентябре 2025 года более 53% всех BEV, появившихся на дорогах, - это импортированные подержанные авто, которые получили свои первые украинские номера. В общем автопарк страны пополнился 6473 электромобилями с пробегом, подсчитали в Институте исследований авторынка.

Кстати среди новых электромобилей лидируют “китайцы”

Импорт подержанных электромобилей

Больше половины электрокаров, поступающих в Украину, - это "свежепригнанные" машины из Европы, США и Китая. Лидером остается Tesla, которая уверенно удерживает первое место как среди марок, так и среди моделей.

Tesla Model Y - 882 авто

Tesla Model 3 - 698 авто

Tesla Model S - 229 авто

Эти три модели формируют основу импорта премиального сегмента.

В массовом классе стабильным спросом пользуются:

Nissan Leaf (627 ед.) - самый доступный электрокар в Украине

KIA Niro (411 ед.), Hyundai Kona (299 ед.) - практичные кроссоверы

Renault ZOE (299 ед.) и Volkswagen e-Golf (227 ед.) - популярные европейские модели

Премиальный сегмент дополняют Audi (342 ед.), Mercedes-Benz (207 ед.), BMW (196 ед.) и Chevrolet (233 ед.), с флагманом Audi e-tron (165 ед.) среди наиболее часто ввозимых авто.

Средний возраст импортируемых электромобилей составляет 4,7 года, что делает этот сегмент самым молодым среди подержанных авто на украинском рынке.

Также интересно отмена льгот на электроавто может ударить по энергетической независимости Украины

Внутренний рынок перепродаж

Внутренние перепродажи составили 29,3% от всех операций с электромобилями в сентябре. Всего 3552 электрокара сменили владельцев внутри страны.

Абсолютным лидером снова стала Tesla - 948 авто, среди которых:

Model 3 - 418 продаж

Model Y - 303 продажи

Model S - 170 продаж

Nissan Leaf остается самым ликвидным авто массового сегмента - 598 перепродаж.

Также стабильный спрос демонстрируют:

Volkswagen e-Golf (266 ед.) и ID.4 (112 ед.)

Renault ZOE (130 ед.)

Chevrolet Bolt EV (128 ед.)

В премиум-классе Audi e-tron (81 ед.), BMW, и Mercedes-Benz подтверждают высокую активность владельцев, что часто обновляют свои электрокары.

Средний возраст перепроданных в сентябре электромобилей - 6 лет, что существенно меньше, чем средний показатель вторичного рынка в целом (≈16 лет).

Также интересно будет ли продление льгот на электромобили

Выводы