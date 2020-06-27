Если бы автомобили не ржавели, мировой автопром был бы меньше в несколько раз. Но по нашему мнению, в поедании машин коррозией виноваты таки не боссы автопроизводства. А кто?

Любые детали с содержанием железа подвержены коррозии, а ее начало зависит от того, как быстро кислород – непременный участник процесса – доберется до металла. Поэтому относительно автомобилей можно сказать, что по большому счету их ржавление зависит от уровня антикоррозионной защиты. За которую в ответе также и владелец машины.

Ржавчина вылезла наружу из завальцованной внутрь кромки капота – это один из самых опасных видов коррозии, который очень трудно предотвратить.

Короче говоря, автомобиль со стальным кузовом начинает ржаветь тогда, когда "сдается" антикоррозионная защита. А она у разных автопроизводителей и у разных моделей существенно отличается.

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От чего начинается коррозия

Недостаточно качественная заводская защита. Имеется в виду и несовершенная конструкция кузова, лакокрасочное и гальваническое покрытие, и антикоррозионные материалы.

Повреждения слоев антикоров. В первую очередь это характерно для днища и колесных арок, где детали постоянно "обрабатываются" камнями, песком и наледями.

Естественное старение антикоров на кузове. От пересыхания и растрескивания материалов страдает в первую очередь защита закрытых объемов: дверей, порогов, силовых коробов, тоннелей с двойными стенками. На стыках и швах деталей пересыхает и пропускает под себя воду герметик.

Влага и соленая атмосфера хранения и эксплуатации ускоряет развитие коррозии там, где влага и воздух получили доступ к металлу.

При сборке кузова на заводе швы обрабатывают герметиком. Со временем он теряет эластичность, отстает, и под него попадает влага: коррозия начинается

Как работает коррозия

Почему на покрытом антикором металле вдруг начинается коррозия? На самом деле, процесс ржавения стартует не внезапно: он и сам не очень быстрый, и предшествуют ему некоторые "подготовительные" моменты.

Итак, ржавчина начинается с повреждения антикоррозионного слоя. Краска может быть поцарапана, резино-битумная или полимерная мастика может быть пробита камнями насквозь или просто содрана. Но это не обязательно – иногда бывает достаточно, чтобы от удара защита на днище отслоилась и под ней образовался "пузырь". В нем непременно будет воздух, из которого на металл рано или поздно осядет конденсат. И через некоторое время эта влага и воздух начнут процесс ржавления детали.

Если металл имеет также защитное гальваническое покрытие (фосфатирование или цинкование), коррозия будет "вызревать" несколько лет, если сталь чистая – она ​​начнет "цвести" под слоем антикора уже через несколько недель. В таком случае владелец должен вскрыть это место, зачистить металл и обновить защитную мастику.

Отслоение мастики на днище – сигнал о том, что оно начало ржаветь. Металл следует зачистить и нанести новую защиту

К сожалению, качественную мастику такой очаг коррозии поднять до видимых размеров сразу не может, в результате часто ржавчина успевает проесть металл насквозь. Поэтому автомобили авторитетных марок с качественным антикором тоже "гниют", просто происходит это уже в почтенном возрасте машины. И тогда зачищать бывает уже нечего, приходится латать дыры сваркой или менять детали.

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Но самый тяжелый вид коррозии автомобиля – это коррозия в закрытых объемах. Здесь нет таких факторов повреждения, как камни и другие препятствия на дороге. Зато антикор внутри порогов, дверей и различных коробов трескается от пересыхания. А в трещинах воска (обычно здесь антикор восковый) металл обнажаеться и тоже становится доступным для влаги и воздуха.

Ржавчина часто начинается там, где стыкуются детали. Это следствие не только времени, а и влажной атмосферы. Швы нужно вычищать и обрабатывать преобразователем ржавчины.

Бороться с этой проблемой непросто, ведь заглянуть в порог или лонжерон можно только с помощью эндоскопа, и то не каждого. Поэтому рекомендуется обновлять внутреннюю защиту закрытых объемов превентивно, ориентировочно каждые 3 года, причем с применением антикоров с ингибиторами коррозии и вытеснителями влаги. Однако, мало кто из владельцев авто систематически делает такую ​​недешевую процедуру. Поэтому у наших соотечественников принято по-другому: скрытую коррозию лечат уже тогда, когда она становится явной, выполняя ремонт кузова путем сварочных работ.

Внутри порогов и других коробчатых деталей большинства авто коррозия начинается уже через 4-6 лет. Если ее не остановить антикором с ингибиторами, ржавчина за пару лет вылезет наружу.

Добавим, что в развитых странах у автовладельцев такой проблемы не существует, поскольку там мало кто эксплуатирует авто старше 12-15 лет, а именно в таком возрасте внутренняя коррозия начинает явно вылезать наружу.

Рекомендация Авто24

"Сгнить" может любой автомобиль (если он не из пластика) – это лишь вопрос времени и условий содержания. С другой стороны, современными методами консервирования можно сохранить на долгие десятилетия даже кузовы с плохой репутацией. Главное, сделать все работы вовремя, чтобы не дать коррозии зародиться там, где полностью уничтожить ее можно только путем кузовного ремонта.

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