Якби автомобілі не іржавіли, світовий автопром був би у кілька разів меншим. Але на нашу думку, у поїданні машин корозією винні все-таки не боси автовиробництва. А хто?

Будь-які деталі із вмістом заліза схильні до корозії, а її початок залежить від того, як швидко кисень – неодмінний учасник процесу – дістанеться до металу. Тому стосовно автомобілів можна сказати, що за великим рахунком їхнє іржавіння залежить від рівня антикорозійного захисту. За який відповідає також і власник автівки.

Ця іржа вилізла назовні із завернутого краю капоту – це один з найнебезпечніших видів корозії, якому дуже важко запобігти.

Коротше кажучи, автомобіль зі сталевим кузовом починає ржавити тоді, коли “здається” антикорозійних захист. А він у різних автовиробників та у різних моделей суттєво відрізняється.

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Від чого починається корозія

Недостатньо якісний заводський захист. Мається на увазі і недосконала конструкція кузова, лакофарбове і гальванічне покриття, і антикорозійні матеріали.

Пошкодження шарів антикорів. В першу чергу це характерно для днища та колісних арок, де деталі постійно “обробляються” камінням та наледями.

Природне старіння антикорів на кузові. Від пересихання та розтріскування матеріалів страждає в першу чергу захист закрітих об’ємів: дверей, порогів, силових коробів, тунелів з подвійними стінками. На стиках і швах деталей пересихає і пропускає під себе воду герметик.

Волога та солона атмосфера зберігання та експлуатації авто прискорює розвиток корозії там, там, де волога та повітря отримали доступ.

При складанні кузова на заводі шви обробляють спеціальним герметиком. З часом він втрачає еластичність, відстає, і під нього потрапляє волога: корозія починається

Як працює корозія

Чому на вкритому антикором металі раптом починається корозія? Насправді, процес іржавіння стартує не раптом: він і сам не дуже швидкий, та й передують йому деякі “підготовчі” моменти.

Отже, іржа починається з пошкодження антикорозійного шару. Фарба може бути подряпана, гумо-бітумна або полімерна мастика може бути пробита камінням наскрізь або просто зідрана. Але це не обов’язково – іноді буває достатньо, аби від удару захист на днищі відшарувався і під ним утворився “пухирець”. В ньому неодмінно буде повітря, з якого на метал рано чи пізно осяде конденсат. І через певний час ця волога і повітря розпочнуть процес іржавіння деталі.

Якщо метал має також захисне гальванічне покриття (фосфатування або цинкування), корозія “визріватиме” кілька років, якщо сталь чиста – вона почне “цвісти” під шаром антикора вже через кілька тижнів. У такому випадку власник повинен розкрити це місце, зачистити метал і оновити захисну мастику.

Відшарування мастики на днищі – сигнал про те, що воно почало іржавити. Метал слід зачистити і нанести новий захист

На жаль, якісну мастику таке вогнище корозії підняти до видимих розмірів відразу не може, тож іржа встигає проїсти метал наскрізь. Тому автомобілі авторитетних марок із якісним антикором теж “гниють”, просто відбувається це вже у поважному віці машини. І тоді зачищати буває вже нічого, доводиться латати дірки зварюванням або міняти деталі.

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Але найтяжчий вид корозії автомобіля – це корозія в закритих об’ємах. Тут немає таких факторів пошкодження, як каміння та інші перешкоди на дорозі. Натомість антикор всередині порогів, дверей та різних коробів тріскається від пересихання. А в тріщинах воску (зазвичай тут антикори воскові) метал оголюється і теж стає доступним для вологи і повітря.

Іржа часто починається там, де стикуються деталі. Це наслідок не тільки часу, а і вологої атмосфери. Шви потрібно вичищати та обробляти перетворювачем іржі.

Боротися з цією проблемою непросто, адже зазирнути у поріг або лонжерон можна лише за допомогою ендоскопу, та й то не кожного. Тому рекомендується оновлювати внутрішній захист закритих об’ємів превентивно, орієнтовно кожні 3 роки, причому із застосуванням антикорів з інгібіторами корозії і витіснювачами вологи. Проте, мало хто із власників авто систематично робить таку недешеву процедуру. Тому у наших співвітчизників заведено по-іншому: приховану корозію лікують вже тоді, коли вона стає явною, виконуючи ремонт кузова шляхом зварювальних робіт.

Всередині порогів та інших коробчастих деталей більшості авто корозія починається вже через 4 – 6 років. Якщо її не зупинити антикором з інгібіторами, іржа за пару років вилізе назовні.

Додамо, що у розвинених країнах в автовласників такої проблеми не існує, оскільки там мало хто експлуатує авто віком старше 12-15 років, а саме у такому віці внутрішня корозія починає явно вилазити назовні.

Рекомендація Авто24

“Згнити” може будь-який автомобіль (якщо він не з пластика) – це лише питання часу і умов утримання. З іншого боку, сучасними методами консервування можна зберегти на довгі десятиліття навіть кузови з найгіршою репутацією. Головне, зробити всі роботи вчасно, аби не дати корозії зародитися там, де цілком знищити її можна лише шляхом кузовного ремонту.

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