Производитель снял занавес с давно ожидаемого концепта Experimental и показал свой усовершенствованный язык дизайна и целый ряд новых функций, которые придут в будущие серийные модели.

Электрическая концепция, мировая премьера которой состоится на выставке IAA Mobility Show в Мюнхене 5 сентября, получила аэродинамическую стилистику купе-кроссовера. Здесь использована платформа STLA и минималистичный интерьер с футуристическими технологическими приемами.

Две вертикальные светодиодные полосы указывают на недавно обновленную эмблему Opel Blitz (или Vauxhall Griffin), которая также подсвечивается. Такая же обработка применена к задней части, хотя эмблема заменена буквами Opel/Vauxhall.

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"Opel Experimental дает взгляд на будущие модели и технологии, будущий дизайн, даже новую эру и будущее бренда", – подчеркнул генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Дизайнеры Opel сделали большой акцент на аэродинамике, добавив аэродинамические щитки с обеих сторон, 3-зонные колеса Ronal и ярко выраженный диффузор в дополнение к обычным ухищрениям в виде наклонной линии крыши, а также камеры, заменяющие зеркала, и отсутствующие дверные ручки.

Это не просто стеклянная крыша, а с инновацией – солнечные панели будут накапливать энергию в движении и на парковке. Фото: Opel

Несмотря на то, что концепт является кроссовером и имеет большой дорожный просвет, он выглядит более спортивно. Массивные колеса с тремя спицами и футуристические шины дополняют пропорции, делая автомобиль более стройным и спортивным.

Во внешнем виде хром отсутствует, заменен контрастной графикой и подсветкой. Крыша покрыта солнечными батареями, а боковые окна имеют цвет кузова, что вполне возможно благодаря технологиям будущего.

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По внешним размерам элегантный Opel Experimental относится к сегменту С, но на самом деле салон может похвастаться пространством, соответствующим сегменту D. Фото: Opel

О габаритных размерах производитель не прибегает к конкретике, но видно, что Experimental имеет размеры компактного автомобиля (С-сегмент), роль, которую в номенклатуре производителя занимает Astra. Благодаря выгодной распаковке электрической трансмиссии увеличено внутреннее пространство, эквивалентное модели среднего размера (D-сегмент), снятой с производства Insignia.

В футуристическом интерьере экраны заменены голограммами и проекционным экраном, занимающим всю ширину лобового стекла. Водитель имеет доступ к информационно-развлекательной системе Pure Experience с помощью настроек элементов управления на центральной консоли и голосовых команд, поддерживаемых искусственным интеллектом.

Руль складывается, когда он не нужен, а легкие адаптивные сетчатые сиденья совмещают тонкую, но крепкую конструкцию с тканями в технологии 3D mesh. Фото: Opel

Руль может складываться, когда автомобиль переходит в автономный режим, а адаптивные сиденья в ткани из 3D-сетки обеспечивают "исключительный комфорт". Еще одной интересной особенностью является электрохромная ткань со встроенными светодиодами, которые могут изменять цвет по желанию. Кроме того, подсветка делает ткани "реактивными", предупреждая водителя, когда другой автомобиль попадает в слепую зону.

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Автопроизводитель не раскрыл подробных характеристик Experimental, но сказал, что он основан на "современной платформе Stellantis BEV" и оснащен "электрическим полным приводом". Очевидно, это первый автомобиль под брендом Opel на новой архитектуре STLA, которая будет использоваться в ряде серийных моделей в течение следующих нескольких лет, начиная с нового Peugeot 3008. Платформа будет совместима с одним/двумя электродвигателями, а батареи обеспечат запас хода до 700 км.

И хотя всем интересно было бы знать ценник на эту будущую роскошь, Флориан Хюттль тактично обошел этот вопрос и не назвал хотя бы приблизительную стоимость будущего электрокросовера Experimental.