Виробник зняв завісу з давно очікуваного концепту Experimental і показав свою вдосконалену мову дизайну та низку нових функцій, що прийдуть у майбутні серійні моделі.

Електрична концепція, світова прем’єра якої відбудеться на виставці IAA Mobility Show у Мюнхені 5 вересня, отримала аеродинамічну стилістику купе-кросовера. Тут використано платформу STLA та мінімалістичний інтер’єр із футуристичними технологічними прийомами.

Дві вертикальні світлодіодні смуги вказують на нещодавно оновлену емблему Opel Blitz (або Vauxhall Griffin), що також підсвічується. Така ж обробка застосована до задньої частини, хоча емблема замінена літерами Opel/Vauxhall.

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"Opel Experimental дає погляд на майбутні моделі та технології, на майбутній дизайн, навіть на нову еру та майбутнє бренду", – підкреслив генеральний директор Opel Флоріан Хюттль.

Дизайнери Opel зробили великий акцент на аеродинаміці, додавши аеродинамічні щитки з обох боків, 3-зонні колеса Ronal і яскраво виражений дифузор на додаток до звичайних хитрощів у вигляді похилої лінії даху, камер, що замінюють дзеркала, і відсутності дверних ручок.

Це не просто скляний дах, а з інновацією – сонячні панелі будуть накопичувати енергію в русі і на парковці. Фото: Opel

Незважаючи на те, що концепт є кросовером і має великий дорожній просвіт, він виглядає більше спортивно, ніж брутально. Масивні колеса з трьома спицями та футуристичні шини доповнюють пропорції, роблячи автомобіль стрункішим і спортивнішим.

У зовнішньому вигляді хром відсутній, замінений контрастною графікою та підсвічуванням. Дах покритий сонячними батареями, а бічні вікна мають колір кузова, що може стати можливим завдяки технологіям майбутнього.

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За зовнішніми розмірами елегантний Opel Experimental відноситься до сегменту С, але насправді салон може похвалитися простором, що відповідає сегменту D. Фото: Opel

Про габаритні розміри виробник не вдається до конкретики, але видно, що Experimental має розміри компактного автомобіля (С-сегмент), роль, яку в номенклатурі виробника займає Astra. Завдяки вигідній розпаковці електричної трансмісії збільшено внутрішній простір, що еквівалентний моделі середнього розміру (D-сегмент) знятій з виробництва Insignia.

У футуристичному інтер’єрі екрани замінено голограмами та проекційним дисплеєм, що займає всю ширину лобового скла. Водій має доступ до інформаційно-розважальної системи Pure Experience за допомогою налаштувань елементів керування на центральній консолі та голосових команд, які підтримуються штучним інтелектом.

Кермо складається, коли воно не потрібне, а легкі адаптивні сітчаті сидіння поєднують тонку, але міцну конструкцію з тканинами в технології 3D mesh. Фото: Opel

Кермо може складатися, коли автомобіль переходить в автономний режим, а адаптивні сидіння в тканині з 3D-сітки забезпечують "виключний комфорт". Ще однією цікавою особливістю є електрохромні тканини з вбудованими світлодіодами, які можуть змінювати колір за бажанням. Крім того, підсвічування робить тканини "реактивними", попереджаючи водія, коли інший автомобіль потрапляє в сліпу зону.

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Автовиробник не розкрив детальних характеристик Experimental, але сказав, що він заснований на "сучасній платформі Stellantis BEV" і оснащений "електричним повним приводом". Очевидно, це перший автомобіль під брендом Opel на новій архітектурі STLA, що буде використовуватися в ряді серійних моделей протягом наступних кількох років, починаючи з нового Peugeot 3008. Платформа буде сумісна з одним і двома електродвигунами, а батареї забезпечуватимуть запас ходу до 700 км.

І хоча усім цікаво було б знати цінник на цю майбутню розкіш, Флоріан Хюттль тактовно оминув це питання і не назвав хоча б приблизну вартість майбутнього електрокросовера Experimental.