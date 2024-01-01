С сегодняшнего дня в Евросоюзе пошлины на китайские электромобили начали кусаться

После объявления о новых тарифах на импорт китайских электромобилей в начале июня ЕС пересмотрел тарифы, прежде чем сделать их временными. Сейчас тарифы колеблются от 17,4% до 37,6% в зависимости от нескольких факторов.

Переговоры, как пишет AutoJosh, еще продолжаются, но похоже, Китай и ЕС не могут прийти к согласию. Европейская комиссия считает, что китайские производители электромобилей получают несправедливые субсидии, которые в конечном итоге наносят ущерб внутреннему производству.

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MG и SAIC Motor, которые не сотрудничали с расследованием ЕС, сталкиваются с импортной пошлиной в размере 37,6%, тогда как Geely и BYD получают 19,9% и 17,4% соответственно. Автопроизводители, которые сотрудничали, но не прошли индивидуальную выборку, получают в среднем 20,8% налога на импорт.

Есть еще надежда, что до ноября обе вовлеченные стороны могут достичь согласия. Не исключено, что ЕС может к тому времени снизить предложенные тарифы.

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Китай угрожал начать расследование в отношении импорта свинины из ЕС, сельскохозяйственных товаров, авиации и автомобилей с большими двигателями.

Представители Nio и Xpeng прокомментировали, что две компании остаются полностью преданными европейскому рынку, и последняя изучает варианты создания местного производственного предприятия, чтобы избежать тарифов. Обе компании заявили, что пока новые тарифы не повлияют на цены, но в будущем они могут быть скорректированы.

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Xpeng даже сказал, что клиенты, которые уже заказали или собираются заказать новый Xpeng EV, получат автомобиль по текущей цене. Тарифы не будут применяться, даже если транспортное средство прибудет после установленных налогов.

Ранее немецкие автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, BMW и VW, призвали ЕС не делать следующего шага и пересмотреть свою тарифную стратегию. Возможно, трио боится, что Китай отомстит и введет налоги на немецкий импорт. В конце концов, Китай является крупнейшим рынком для указанных автопроизводителей.