Відсьогодні у Євросоюзі мито на китайські електромобілі почали кусатися

Після оголошення про нові тарифи на імпорт китайських електромобілів на початку червня ЄС переглянув тарифи, перш ніж зробити їх тимчасовими. Зараз тарифи коливаються від 17,4% до 37,6% залежно від кількох факторів.

Переговори, як пише AutoJosh, ще тривають, але схоже, Китай і ЄС не можуть дійти згоди. Європейська комісія вважає, що китайські виробники електромобілів отримують несправедливі субсидії, які зрештою завдають шкоди внутрішньому виробництву.

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MG і SAIC Motor, які не співпрацювали з розслідуванням ЄС, стикаються з імпортним митом у розмірі 37,6%, тоді як Geely і BYD отримують 19,9% і 17,4% відповідно. Автовиробники, які співпрацювали, але не пройшли індивідуальну вибірку, отримують в середньому 20,8% податку на імпорт.

Є ще надія, що до листопада обидві залучені сторони можуть досягти згоди. Не виключено, що ЄС може до того часу знизити запропоновані тарифи.

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Китай погрожував розпочати розслідування щодо імпорту свинини з ЄС, сільськогосподарських товарів, авіації та автомобілів з великими двигунами.

Речники Nio та Xpeng прокоментували, що дві компанії залишаються повністю відданими європейському ринку, і остання вивчає варіанти створення місцевого виробничого підприємства, щоб уникнути тарифів. Обидві компанії заявили, що наразі нові тарифи не вплинуть на ціни, але в майбутньому вони можуть бути скориговані.

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Xpeng навіть сказав, що клієнти, які вже замовили або збираються замовити новий Xpeng EV, отримають автомобіль за поточною ціною. Тарифи не будуть застосовуватися, навіть якщо транспортний засіб прибуде після встановлених податків.

Раніше німецькі автовиробники, такі як Mercedes-Benz, BMW і VW, закликали ЄС не робити наступного кроку і переглянути свою тарифну стратегію. Можливо, тріо боїться, що Китай помститься та введе податки на німецький імпорт. Зрештою, Китай є найбільшим ринком для зазначених автовиробників.