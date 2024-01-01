Сахаровары и мукомолы теперь будут ездить на автобусах Ford Transit

Все машины одного цвета и серии. Восемь структурных подразделений на прошлой неделе получили белоснежные Ford Transit. Кооператив озвучил об этом событии на своей ФБ-странице.

"Теперь комфортная перевозка сотрудников в рамках масштабного инвестиционного проекта по обновлению сельскохозяйственной техники и автопарка компании обеспечена на сто процентов", – говорится в сообщении отечественного лидера мукомольной отрасли и сахарного производства.

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Произведенные в Германии микроавтобусы Ford Transit датируются 2024 годом выпуска.

Фото: Укрпроминвест-Агро

Поскольку такие Ford Transit имеют разную длину и колесную базу, то это могут быть модели серии 410L, поскольку за задними колесными арками он почти вдвое короче длинной 460Е-версии.

Поэтому общая габаритная длина у него 5,98 м, а не 6,70 м. Соответственно, и по количеству пассажирских мест салон меньше – 15 против 18 (естественно, с водителем).

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Здесь стоит 165-сильный дизельный двигатель с "механикой" на 6 передач. Этот комплект дает привод на заднюю колесную пару и считается довольно экономным по потреблению топлива.

Фото: Укрпроминвест-Агро

В городском режиме пассажирский Transit такого исполнения расходует в среднем 9 литров дизеля на сотню километров. Наиболее экономный показатель у него на трассе – 6,7 л на 100 км пробега.

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Таким образом региональные предприятия сельскохозяйственного кооператива получили не только комфортный, но и экономичный в стоимости владения пассажирский транспорт. Это можно считать хорошей инвестицией в благосостояние работников.