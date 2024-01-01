Цукровари та борошномели тепер їздитимуть на автобусах Ford Transit

Усі машини одного кольору та серії. Вісім структурних підрозділів минулого тижня отримали білосніжні Ford Transit. Цю подію кооператив озвучив на своїй ФБ-сторінці.

"Тепер комфортне перевезення співробітників у рамках масштабного інвестиційного проєкту з оновлення сільськогосподарської техніки та автопарку компанії забезпечено на сто відсотків", – йдеться у повідомленні вітчизняного лідера борошномельної галузі та цукрового виробництва.

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Вироблені у Німеччині мікроавтобуси Ford Transit датуються 2024 роком випуску.

Фото: Укрпромінвест-Агро

Оскільки такі Ford Transit мають різну довжину та колісну базу, то це можуть бути моделі серії 410L, оскільки за задніми колісними арками він майже удвічі коротший від довшої 460Е-версії.

Через це загальна габаритна довжина у нього 5,98 м, а не 6,70 м. Відповідно, й за кількістю пасажирських місць салон менший – 15 проти 18 (звісно, з водієм).

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Тут стоїть 165-сильний дизельний двигун з "механікою" на 6 передач. Цей комплект дає привід на задню колісну пару і вважається доволі економним за споживанням пального.

Фото: Укрпромінвест-Агро

У міському режимі пасажирський Transit такого виконання витрачає в середньому 9 літрів дизеля на сотню кілометрів. Найбільш економний показник у нього на трасі – 6,7 л на 100 км пробігу.

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Таким чином регіональні підприємства сільськогосподарського кооперативу отримали не тільки комфортний, але й економічний у вартості володіння пасажирський транспорт. Це можна вважати гарною інвестицією в добробут працівників.